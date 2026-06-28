Marcelo Seia, arquitecto: “El lugar donde colocar el aire acondicionado no da lo mismo”

Instalar un aire acondicionado parece, a simple vista, una decisión sencilla: elegir una pared libre, buscar una zona discreta y colocar la unidad interior donde menos moleste a nivel visual. Sin embargo, la ubicación del aparato puede marcar la diferencia entre una casa confortable y una estancia incómoda, con corrientes directas, zonas mal climatizadas y un mayor gasto energético.

El arquitecto Marcelo Seia advierte de que este es uno de los errores más frecuentes antes de instalar un equipo en una vivienda. “El lugar donde colocarlo no da lo mismo”, explica, al señalar que muchas personas deciden por estética o por facilidad de instalación y solo detectan el problema cuando aparecen las consecuencias: incomodidad, ruidos, vibraciones, zonas que no enfrían por igual o incluso molestias físicas como dolor de garganta.

Los dos espacios donde más se nota el error

En el dormitorio, el principal fallo es colocarlo en un punto desde el que el aire impacte directamente sobre la cama. Según Seia, una de las zonas más problemáticas es la pared situada a los pies de la cama, porque el aire sale con velocidad, rebota y puede terminar cayendo sobre la cabeza y el cuerpo durante la noche.

Por eso, una opción más adecuada suele ser colocar la unidad interior sobre la cabecera, siempre que el aire no salga dirigido hacia la cama, sino hacia arriba, en dirección al techo. De esta forma, el aire frío recorre la parte superior de la habitación, se mezcla con el aire caliente y baja de manera más uniforme. En habitaciones más anchas que profundas, también puede ser útil instalar el equipo en una pared lateral, para que el aire viaje más distancia y llegue con menos fuerza.

En el salón o comedor, el problema cambia, pero el criterio es el mismo: evitar que el aire apunte directamente a las personas. Colocar el aparato frente al sofá, la mesa o una zona donde la gente permanece sentada puede convertir el aire acondicionado en una fuente constante de incomodidad. El objetivo no debe ser usarlo como un ventilador frío, sino como un sistema para climatizar todo el ambiente.

Otro error habitual es el llamado “recorrido corto”. Ocurre cuando el aire sale del equipo y rebota enseguida contra una pared cercana. En ese caso, la zona más próxima se enfría mucho, pero el resto de la estancia sigue caliente. La consecuencia suele ser bajar más la temperatura para compensar, lo que aumenta el consumo y empeora el confort.

Dos factores que debes saber

El primero es evitar paredes donde dé el sol directo o que se recalienten mucho, porque el equipo puede interpretar mal la temperatura real de la habitación. El segundo es pensar desde el principio en el drenaje del agua de condensación, ya que una mala salida puede acabar generando goteos, manchas o recorridos de manguera poco prácticos.

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Antes de instalar un aire acondicionado conviene hacerse tres preguntas sencillas: a quién le va a dar el aire, si el frío se repartirá por toda la estancia y si el equipo tendrá una salida de agua cercana. La ubicación no debe elegirse solo por dónde queda mejor, sino por cómo va a funcionar dentro de la casa.