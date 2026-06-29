Limpiar el aire acondicionado paso a paso para eliminar polvo, ácaros y malos olores: así puedes evitar las alergias

Limpiar el aire acondicionado antes de usarlo con frecuencia no solo mejora el ambiente de casa, sino que ayuda a eliminar el polvo y los ácaros, algo especialmente importante si queremos cuidar de nuestra salud y evitar o empeorar los problemas relacionados con las alergias. A continuación, te mostramos paso a paso cómo limpiar los filtros de tu aparato de aire acondicionado de cara al verano.

Retirar y lavar los filtros del aire

El primer paso consiste en levantar la tapa del aire acondicionado y retirar cuidadosamente los filtros. Es ahí donde se acumula buena parte de la suciedad que después puede acabar circulando por la vivienda. Una vez se retiran los filtros (generalmente con un ligero movimiento hacia arriba desde la pestaña y tirando de ellos, es fácil retirarlos), se procede a colocar el filtro del revés y echarle agua bajo el grifo. Después, se debe frotar suavemente para eliminar la suciedad más incrustada.

Una persona enciende el aire acondicionado. / INFORMACIÓN

Desinfectar el aparato

Una vez secados los filtros, se recomienda usar limpiador desinfectante sobre el aparato, con el fin de eliminar las bacterias que puedan quedar. Es necesario dejar actuar el tiempo recomendado según la marca este tipo de productos: después del tiempo de actuación, se aplicará agua pulverizada para retirar la suciedad. Este proceso puede repetirse las veces necesarias hasta que el aparato quede completamente limpio y desinfectado. Una vez aclarado, el siguiente paso es echar agua poco a poco con una botella para limpiar los restos que hayan podido quedar en la bandeja. Esos restos se irán por el desagüe, por lo que no debes preocuparte por ellos.

Eliminar los olores

Otro de los trucos para dejar a punto el aparato de aire acondicionado es aplicar un eliminador de olores: ayudará a dejar un aire más limpio, fresco y perfumado en tu hogar.

Después del secado completo del aparato, se colocan nuevamente los filtros, se cierra el aire y el aparato estará listo para refrescar tu casa sin temor a estar "tragando" polvo y ácaros acumulados.