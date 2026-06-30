El doctor Felices sobre cómo encender el aire acondicionado de tu cuerpo: “Hacer la estrella de mar y ponerte crema hidratante hace que estés más fresco”

La llegada del calor a nuestro país vuelve a traer temperaturas por encima de los 40ºC. El meteorólogo Mario Picazo explica que, aunque esta semana las temperaturas no van a ser tan elevadas como la de la semana pasada, sí que habrán valores por encima de estos 40ºC. Las zonas de nuestro país que verán como los termómetros les asfixian serán el oeste de Andalucía, el sur de Extremadura y algunas comarcas del Valle del Ebro.

Además de este calor durante el día, las noches tropicales volverán a ser las protagonistas en la costa del Mediterráneo y en zonas del sur peninsular. Poder dormir mientras fuera hay más de 25º C se convierte en muchas ocasiones en una misión (casi) imposible.

Dormir con calor y sin aire acondicionado

Muchas personas son reacias a dormir con el aire acondicionado puesto ya que ese aire seco y frío les hace levantarse con dolor de garganta o, incluso, con dolor de espalda. Otras personas no apuestan por este método porque creen que luego la factura de la luz será muy elevada, aunque nada más lejos de la realidad. Un experto en aire acondicionado explicaba hace poco que, un equipo inverter encendido durante 8 horas, no suponía más de un euro en el gasto de luz.

En cualquier caso, si eres de los que no te gusta dormir con el aire acondicionado, puedes hacer caso de los consejos del médico José Manuel Felices. Este doctor y divulgador científico tiene más de medio millón de seguidores en Instagram y ofrece consejos y recomendaciones de salud.

En una de sus últimas publicaciones habla de cómo dormir estas noches en las que el calor aprieta sin necesidad de una forma muy sencilla: encendiendo el aire acondicionado de tu cuerpo.

Enfriar la almohada

Este truco es muy sencillo. Unas horas antes mete la funda de la almohada en la nevera. Antes de acostarte sácala y ponla, ya verás cómo te ayuda a dormirte más fresco y más rápido.

Crema hidratante

Si lo que quieres es dormir más fresco durante más tiempo para no despertarte por la noche, “te vas a poner crema ligera antes de la cama en todo el cuerpo. Así antes de absorber la crema tendrás un frescor prolongado en todo tu cuerpo”.

La estrella de mar

Por último, el doctor Felices ofrece un consejo un poco “controvertido” si duermes con alguien, ya que se trata de hacer la estrella de mar. Es decir, dormir completamente estirado con los brazos y las piernas separado del cuerpo porque “así multiplicas tu superficie de piel expuesta acelerando la evaporación del sudor y evitando que el calor quede atrapado en axilas e ingles”. Esto puede ser complicado si compartes cama, así que tú mismo...