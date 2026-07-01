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Lidl lanza un nuevo aire acondicionado de clase A, que se puede cambiar de habitación y con aire acondicionado para hacer frente a la ola de calor

Las altas temperaturas obligan a tener aparatos en casa que ayuden a hacer más llevaderos estos días

El aire acondicionado alivia, pero también puede enfermar

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O. Casado

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado la alerta amarilla, e incluso naranja, por altas temperaturas en diversas comunidades de España. Los termómetros pueden alcanzar hasta 40ºC en zonas de Andalucía y Extremadura y sólo acaba de empezar el mes de julio.

Estar fresco en casa debe ser una de las máximas prioridades ahora que el verano comienza a hacerse notar con fuerza. Y es ahora cuando nos acordamos del aire acondicionado. Si te ha pillado el toro o si se te ha roto el aparato de aire acondicionado y estás buscando uno nuevo, debes saber que las tiendas, a estas alturas suelen tener algunas ofertas para estos aparatos.

Aire acondicionado en Lidl

En la página web de Lidl tienes hasta tres aparatos de aire acondicionado a la venta pero dos ya están agotados. El tercero es un aparato de la marca Tronic con una potencia de 1.010 watios y un caudal de aire aproximado de 350 m3/h.

Este aparato tiene funciones de refrigeración, deshumidificación y ventilación y puedes llevarlo a cualquiera parte de tu casa ya que tiene ruedas. Según la marca es adecuado para estancias de 42 a 60 metros cuadrados, tiene una temperatura regulable de entre 16 y 31ºC y cuenta con una función de temporizador de 24 horas con temporizador digital.

El aire acondicionado de Lidl tiene termostato de ambiente, panel de control con botones táctiles, pantalla LED y mando a distancia. El filtro del aire se puede lavar y tiene una junta para ventana abatible y conexión para el tubo. 

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El aparato de aire acondicionado a la venta en Lidl

El aparato de aire acondicionado a la venta en Lidl / Lidl

El aparato tiene una eficiencia energética A, la capacidad del depósito de agua es de medio litro y el nivel de ruido es de 65 dB.

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