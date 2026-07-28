La tienda de decoración hôma abre su primera tienda en la ciudad de Alicante

La cadena de tiendas de decoración y artículos para el hogar hôma, perteneciente al grupo francés JJA, inaugurará el próximo 28 de julio su novena tienda en España en el Parque Comercial Vistahermosa, y la segunda de Alicante (la primera fue en mayo en el Parque Comercial La Cala de Finestrat).

La nueva tienda cuenta con más de 2.000 m2 en los encontrar todo lo necesario para crear un hogar con personalidad propia, con una amplia oferta que abarca desde artículos de decoración, cocina, textil y decoración infantil, hasta soluciones de organización, limpieza y baño, siempre con productos de calidad, precios asequibles y un diseño cuidado.

El nuevo emplazamiento creará 23 nuevos puestos de trabajo y ha supuesto una inversión de 1.550.000 euros, un paso más en el plan de expansión de la compañía en nuestro país.

Ubicación de Hôma Alicante en Google Maps.

La tienda de hôma situada en el Parque Comercial Villahermosa de Alicante abrirá sus puertas de lunes a domingo en horario de 10:00 a 22:00 (incluidos los festivos de apertura). Además, del 28 al 31 de julio, con la tarjeta de fidelización happy hôma podrá conseguirse un descuento directo del 20% en todos sus productos (no acumulable con otras promociones)