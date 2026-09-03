Beber más agua cada día: el pequeño hábito que ayuda a cuidar cuerpo y mente

Beber agua parece el gesto más sencillo del mundo. Sin embargo, entre reuniones, desplazamientos, entrenamientos y obligaciones cotidianas, es habitual llegar al final del día con la sensación de haber bebido menos de lo necesario. No suele ser una cuestión de desconocimiento, sino de rutina: el agua está disponible, pero no siempre ocupa un lugar visible en nuestra agenda. Simplemente no nos acordamos, pero el organismo necesita agua de forma constante.

No existe una cantidad idéntica para todo el mundo

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria establece como ingestas adecuadas de agua total, incluyendo el agua procedente de bebidas y alimentos, alrededor de 2 litros diarios para las mujeres adultas y 2,5 litros para los hombres adultos, en condiciones de temperatura y actividad física moderadas. Estas cifras son valores de referencia poblacionales, no una meta rígida aplicable por igual a todas las personas.

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Cuando el problema no es la sed, sino la falta de hábito

Para muchas personas, el principal obstáculo es que el agua les resulta poco atractiva o monótona. En esos casos, introducir sabor y variedad puede actuar como un recordatorio y hacer que el gesto de beber resulte más apetecible.

Con ese objetivo llega Vitamin C-IRUP, la nueva propuesta de hohes C: un concentrado de sabor a fruta, sin azúcar y sin calorías, que se añade directamente al agua. Su planteamiento es sencillo: convertir un vaso o una botella en una bebida personalizada y enriquecida con vitaminas, adaptando la intensidad del sabor a las preferencias de cada consumidor.

La preparación requiere presionar dos veces el envase sobre 250 mililitros de agua y agitar. Quien prefiera un sabor más suave o más intenso puede modificar la cantidad de concentrado. Su botella de 65 mililitros permite preparar hasta 8 litros de bebida y, debido a su formato compacto, puede transportarse en el bolso, la mochila o el bolsillo.

La utilidad potencial del producto no está en hacer que el agua hidrate más, sino en facilitar la repetición del hábito: aportar sabor, permitir distintas combinaciones y reducir algunas de las barreras que llevan a posponer el momento de beber.

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Tres sabores para elegir en cualquier momento del día

Vitamin C-IRUP se presenta en tres referencias. Refresh, con sabor a limón, lima y naranja, contiene vitaminas C, B12 y B5. Active, de mango y maracuyá, incorpora vitaminas C, B5 y B6, además de cafeína. Vitalize, de fresa y frambuesa, contiene vitaminas C, B3 y B7.

Las tres referencias pueden encajar en distintos momentos del día, según el sabor que apetezca en cada momento. Por ejemplo, Refresh puede acompañar el inicio de la jornada, Active puede ser una opción para llevar al gimnasio y Vitalize puede encajar en una pausa por la tarde. Son solo algunas posibilidades: cualquiera de los tres sabores puede disfrutarse cuando apetezca.

Cómo funciona CIRUP ¿Cómo funciona? Dos pasos. Una revolución en hidratación. Paso 1. Abre ¡El proceso es muy sencillo! Sigue las flechas de la parte superior y retira el abre fácil de la etiqueta. A continuación, abre el tapón del botellín de 65 ml. Paso 2. Aprieta Su apertura de precisión permite controlar exactamente cuánto producto añades. Aprieta dos veces para dar sabor a tu botella o vaso de agua. Tú decides la intensidad: añade un poco para conseguir un sabor suave o aumenta la cantidad para obtener un sabor más intenso. Es totalmente personalizable.

Pequeños trucos para beber con más frecuencia

No es necesario esperar a tener mucha sed. Colocar una botella reutilizable sobre el escritorio, beber durante las comidas o vincular cada vaso a algo cotidiano, al levantarse, antes de salir de casa o después de entrenar, ayuda a crear automatismos. Las autoridades sanitarias también recomiendan llevar agua encima, elegirla frente a las bebidas azucaradas y añadirle sabores como limón o lima cuando resulte más agradable.

Fuera de casa también puede resultar práctico. Vitamin C-IRUP cabe fácilmente en el bolso, la mochila o el bolsillo y puede añadirse directamente a una botella de agua en cualquier momento: de camino al trabajo, durante un paseo o después de entrenar, por ejemplo. Una forma sencilla de dar sabor al agua sin añadir azúcar ni calorías.