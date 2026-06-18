Cómo eliminar las cucarachas de la cocina

Las cucarachas son insectos indeseables que pueden invadir nuestras cocinas, poniendo en riesgo la higiene y salud de nuestras familias. Estos insectos también los conocemos como blatodeos y su nombre científico es Blattodea, que proviene de la unión del latín Blatta, "cucaracha" y del griego eidés, "que tiene aspecto de". Y es que, aunque existen más de 3.500 especies reconocidas en la familia de las cucarachas, en todo el territorio español sólo se han identificado cuatro tipos diferentes.

Exterminar a estas cucarachas en la cocina requiere de un enfoque combinado y persistente. Es por ello que aquí queremos darte algunos consejos para eliminar a las cucarachas en la cocina.

Blattodea | Las cucarachas pueden suponer un problema de higiene en tu cocina / gan chaonan/Shutterstock

Trucos para eliminar las cucarachas de tu casa

Mantén la cocina limpia y organizada: La limpieza es fundamental para prevenir y eliminar la infestación de cucarachas en la cocina. Asegúrate de guardar todos los alimentos en recipientes herméticos, limpiar los platos sucios de inmediato, barrer y trapear el piso con frecuencia y desinfectar las superficies de trabajo. La basura debe ser almacenada en contenedores cerrados y retirada regularmente. Sellado de entradas y grietas: Inspecciona tu cocina en busca de pequeñas aberturas, grietas y fisuras que puedan servir de acceso a las cucarachas. Sella estas áreas utilizando masilla o silicona, prestando especial atención a las áreas donde se encuentran tuberías y cables. Las cucarachas también pueden ingresar por las rejillas de ventilación, por lo que es importante colocar mallas o filtros en estas áreas. Utiliza cebos y trampas: Los cebos y trampas comerciales son herramientas efectivas para eliminar estos insectos. Colócalos cerca de áreas donde hayas visto cucarachas o en lugares donde puedan esconderse, como debajo de electrodomésticos, en las esquinas de los armarios y detrás de la nevera. Cambia los cebos y trampas periódicamente para mantener su efectividad. Aplica insecticidas: En casos de infestación grave, puedes optar por aplicar insecticidas en aerosol o en polvo. Asegúrate de seguir las instrucciones del fabricante y tomar las precauciones necesarias, como mantener a niños y mascotas alejados de las áreas tratadas. Algunos insecticidas de contacto pueden ser eficaces para eliminar las cucarachas en ala cocina que se encuentren en el momento de la aplicación, pero es importante combinarlos con otros métodos para obtener resultados duraderos. Control biológico: La utilización de enemigos naturales de las cucarachas, como nematodos o ácaros depredadores, puede ser una opción ecológica y efectiva para controlar la infestación. Estos organismos se introducen en el área infestada y ayudan a reducir la población de cucarachas. Sin embargo, este método para eliminar cucarachas en la cocina puede requerir más tiempo y esfuerzo para ver resultados significativos. Contratar a un profesional: Si todos los métodos anteriores no funcionan o si la infestación es demasiado grave, es recomendable contratar a un exterminador profesional para eliminar las cucharachas. Estos expertos cuentan con la experiencia y los recursos necesarios para erradicar las cucarachas en la cocina de forma eficiente y segura.

En conclusión, acabar con las cucarachas en la cocina requiere de un enfoque integral y perseverante. La limpieza, el sellado de accesos, el uso de cebos y trampas, la aplicación de insecticidas, el control

Blattodea o cucaracha

Cómo eliminar insectos

No sólo las cucarachas, tu cocina también la tienes que tratar de preservar de forma estanca con respecto a otros bichos como mosquitos, moscas, arañas o incluso hormigas. Estos incómodos visitantes pueden colarse por cualquier resquicio y causarte un problema. Las cocinas suelen ser los sitios más “problemáticos” del hogar en este sentido, ya que suele ser habitual que haya algún trozo de comida por el suelo o alguna encimera y estos bichos vayan acudan allí para comer. Así que recuerda que la limpieza es fundamental para atajar este problema.