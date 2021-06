¿Cuántas veces has ido a abrir una lata de conserva y te has quedado con la anilla en la mano antes de quitarle la tapa? ¿O has ido a preparar espaguetis y has hecho para un regimiento por no saber medir bien la cantidad? ¿O has servido un refresco de cola y la espuma ha rebosado el vaso?

A menudo nos complicamos la vida a la hora de llevar a cabo tareas cotidianas por puro desconocimiento o por falta de ingenio.

En este vídeo puedes ver trucos del hogar de todo tipo para hacer más sencillas y prácticas rutinas del día a día, desde cortar patatas para hacerlas fritas a lograr abrir ese bote sin que al día siguiente tengas agujetas, pasando por escurrir la pasta de la forma más eficiente o desatornillar algo sin que te salgan llagas en las manos.

Si has visto ya el vídeo ahora sabrás cómo quitarle la piel de forma uniforme al fuet, cómo retirar la etiqueta a esa camiseta recién comprada sin necesidad de usar unas tijeras, cómo cortar sandía con una hoja de papel o cómo limpiar ese huevo que se te ha caído al suelo sin necesidad de gastar un kilo de papel absorbente.

¿Te interesan este tipo de trucos del hogar? ¿Quieres conocer más consejos de limpieza o para ordenar tu casa? Pues te proponemos un buen método para limpiar las persianas por fuera, otro para desinfectar el váter en menos de un minuto y uno para dejar reluciente y sin huellas el acero inoxidable.

Si odias los insectos y los bichitos, te gustará conocer trucos caseros para acabar con los mosquitos o cómo deshacerte de los pececillos de plata.