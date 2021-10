Si te preguntamos qué electrodoméstico de la casa usas a diario (no vale la nevera) seguro que la televisión es el primero de ellos o, al menos, el segundo. Así que si usas la tele a diario, varias veces al día, el mando a distancia será de los objetos que tienes en casa que más tocas o manoseas.

Además, cuando vemos la tele lo normal es que hagamos algo de zapping, con lo que tienes el mando en la mano y vas tocando varias teclas. O quizá estés picando algo mientras ves tu programa favorito y luego cojas el mando. ¿A dónde queremos ir a parar? A que el mando a distancia de tu casa es un foco de suciedad. Sí, así de claro. En él puede acumularse polvo, pelos, comida y líquidos, entre otros. Así que lo mejor que puedes hacer es limpiarlo correctamente. Además, así conseguirás que te dure más tiempo, ya que seguro que muchas veces te has sorprendido apretando fuertemente un botón porque no funciona bien. Probablemente sea porque por dentro las piezas no hacen contacto correctamente porque hay suciedad en el interior.

Trucos de limpieza para el mando a distancia

A continuación te contamos cómo limpiar el mando a distancia paso a paso y sólo necesitarás cuatro cosas: destornillador, alcohol, un trapo y algodón o bastoncillos.

Retira las pilas. Coge el destornillador y quita los tornillos para desmontar el mando. Retira la carcasa y separa la lámina en la que están colocados los botones y el circuito. A continuación con el algodón o el bastoncillo mójalos en alcohol y limpia los botones y el espacio que queda entre ellos con cuidado de no tocar el circuito eléctrico. Con el trapo puedes limpiar la carcasa por dentro y por fuera. Deja que todos los componentes se sequen bien antes de volver a ensamblar el mando Vuelve a atornillar el mando a distancia.

Te recomendamos que hagas una limpieza periódico del mando a distancia para mantenerlo limpio y sin suciedad.