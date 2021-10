Cada vez son más las personas que a la hora de hacer la colada prefieren no usar un suavizante convencional. Y es que existen otras formas de perfumar tu ropa para que salga de la lavadora con un olor agradable. Los suavizantes no son los encargados de disolver las manchas y tampoco la dejan más limpia, de eso ya se encargan los detergentes, por lo que estos productos lo que hacen, fundamentalmente, es mejorar su olor.

Lo que muchos quizá no sepan es que los suavizantes tampoco son efectivos en todos los tejidos. En muchos productos, como por ejemplo las toallas, las bayetas o los trapos de limpieza, ya se recomienda que, al menos, en los primeros lavados no se utilice suavizante.

Así que te traemos una opción mucho más natural y ecológica para perfumar tu ropa: elaborar tu propio suavizante en casa. No es difícil y no necesitas muchos productos. Además podrás elegir el aroma que más te guste para tu ropa y no tener que elegir entre las propuestas (a menudo siempre las mismas) de las marcas comerciales.

Ingredientes para el suavizante casero

Vinagre blanco

Agua

Bicarbonato

Aceite esencial con el olor que más te guste



Cómo preparar suavizante en casa, paso a paso

En un recipiente de plástico diluye el agua y vinagre. Debes usar por cada dos medidas de agua, media taza de vinagre. A continuación añade el bicarbonato. La medida aproximada debe ser una cucharada por cada medida de vinagre. Ojo al incorporarlo a la mezcla, hazlo poco a poco porque la reacción química provoca efervescencia. Cuando la reacción haya finalizado remueve bien todo con una cuchara. Es el momento de incorporar unas gotas de tu aceite esencial. El más usado suele ser el de lavanda ya que nos recuerda al “olor a limpio”, pero tienes una gran variedad.

Ahora ya tienes tu suavizante casero. Sólo tienes que incorporarlo al cajetín de la lavadora y disfrutar de un olor agradable en tu ropa.

