Quién no ha salido un día a tomarse algo y ha vuelto a casa con un olor a tabaco horrible. O quizá has estado cocinando (pescado, por ejemplo) y has acabado con la ropa con un aroma insufrible. Los olores en la ropa suelen ser bastante desagradables, sobre todo si eres un poco maniático.

También suele ser bastante habitual que tus prendas cojan un olor como a cerrado cuando las tienes mucho tiempo guardadas en un armario o un altillo. Vas a ponértelas y es imposible, el aroma que desprenden no es agradable.

Pues bien, aquí te traemos algunos remedios caseros para que tu ropa huela estupendamente sin necesidad de que la metas en la lavadora. Así conseguirás dos cosas: que huelan bien y que conserven su calidad al no tener que lavarlas tan a menudo.

Trucos de limpieza para lavar la ropa

Amoniaco para chaquetas y abrigos

El amoniaco y el vinagre son dos potentes limpiadores muy baratos y muy eficaces. En este caso el amoniaco te servirá para realizar una limpieza en seco de tus chaquetas y abrigos (dependiendo del material) Con ello conseguirás que desaparezcan los malos olores.

Sólo tienes que mezclar un litro de agua y cinco cucharadas de amoniaco. Remueve bien esta mezcla y humedece un trapo con ella. Después de cepillar bien el abrigo pasa el paño humedecido por la chaqueta. Ahora sólo tienes que dejarlo secándose al aire y verás que los olores han desaparecido.

Vapor y vinagre

Este truco casero es de lo más sencillo y de lo más eficaz. En el baño abre el grifo de la bañera con agua caliente y cierra la puerta. Coloca la prenda en una percha cerca de la ducha. Debajo de ella tienes que poner un cubo de agua caliente con un buen chorro de vinagre. Después de media hora el mal olor habrá desaparecido.

Vaqueros al congelador

Este puede ser el truco de limpieza más sorprendente. Para quitar el mal olor a los vaqueros, dóblalos bien y mételos al congelador unos 45 minutos. Ya está. Sácalos, que se sequen y ya no habrá olor que te moleste.

Bicarbonato de sodio

No podía faltar en un truco de limpieza el bicarbonato de sodio. En esta ocasión puedes usarlo para limpiar colchones, mantas y edredones que no huelan bien. Mezcla unas cucharadas de bicarbonatos por las zonas del colchón que huelan mal, déjalo actuar una hora

Otro trucos de limpieza

