Hasta hace unos años solo lo veíamos en las películas americanas pero poco a poco la tradición de Halloween se ha colado en España. Raro es el centro comercial o la tienda que en estos momentos no luce llena de calabazas, guirnaldas con fantasmas y disfraces de bruja en estos días. Si tú también quieres decorar tu casa para la noche más terrorífica del año pero no quieres dejarte un dineral en detallitos que solo lucirás unos días no te preocupes, te vamos a dar una serie de consejos para que decores tu vivienda para Halloween de forma original y muy económica.

¿Cómo decorar tu casa en Halloween?

Es la noche de los muertos y cualquier cosa que de miedo sirve para crear un ambiente digno de la peor pesadilla. Fantasmas, brujas, zombies y demás seres monstruosos tendrán cabida en tu hogar esa noche. Y bichos, multitud de bichos como gatos negros, murciélagos y tarántulas servirán para crear un ambiente digno de película de terror en tu casa. Aquí tienes cinco ideas fáciles y baratas para dar a tu casa un toque siniestro.

Calabazas en todas sus versiones

Las calabazas son casi el símbolo de la noche de Halloween. Sirven para todo. Nosotros te proponemos que compres media docena de ellas y las distribuyas por diferentes espacios.

Utiliza una calabaza como maceta y colócala en cualquier esquina con una planta en su interior.

y colócala en cualquier esquina con una planta en su interior. Crea una original lámpara con una calabaza . Vacíala y recorta los característicos triángulos que serán los ojos. Coloca una linterna en su interior y ya tendrás tu lámpara casera.

. Vacíala y recorta los característicos triángulos que serán los ojos. Coloca una linterna en su interior y ya tendrás tu lámpara casera. Calabazas como centro de mesa. Coge una bandeja grande y coloca en ellas varias calabazas pequeñas. Pon también piñas y velas y ya tendrás un original centro de mesa perfecto para Halloween.

Murciélagos de cartulina

Vuelve a ser niño por un día y prepara tus propias guirnaldas de murciélagos. Solo necesitas una cartulina negra y un poquito de paciencia para ir recortando la característica silueta. Después colócalos en cualquier pared o cortina.

Plantas carnívoras

Si eres amante de las plantas de interior y tu casa está llena de macetas y tiestos quizá ya tengas alguna planta carnívora en tu colección. Si no es el caso, ya tienes excusa para comprar una. En concreto, nosotros te recomendamos la Venus Atrapamoscas que tiene un aspecto bastante siniestro y además, si algún insecto se acerca lo suficiente, se mueve.

Velas siniestras

Las velas son otro de los clásicos de la noche de Halloween. Olvídate por unas horas de la luz eléctrica y llena tu casa de velas decoradas con motivos oscuros.

Arañas de lana

Crea tus propias arañas caseras. Solo necesitas un ovillo de lana negra y unos alambres. Enrolla la lana en una bolita y mete ocho alambres en ella. Poco a poco ve cubriendo los alambres con más lana y termina con un nudo para que no se suelte. Puedes hacerlas de varios tamaños y esconderlas en bajo un cojín en el sofá o en una esquina de la cama. Alguno se llevará un buen susto esa noche.