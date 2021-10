Su nombre científico es plectranthus aunque todos la conocemos como la planta del dinero. Con tan sugerente nombre no debería faltar en ninguna vivienda. Sin embargo, la tradición dicta que no la puedes comprar. Si quieres que sea efectiva en sus poderes te la tienen que regalar. Las creencias populares también afirman que si la cuidas bien nunca faltará el dinero en tu casa. Leyenda o no, te vamos a dar cinco sencillos consejos para que cuides de tu planta del dinero. Si esto significa prosperidad económica en tu hogar, fenomenal. Si no llega el dinero, al menos disfrutarás de una preciosa planta decorativa sana y lustrosa que quedará genial en cualquier rincón.

Cómo cuidar el plectranthus

El plectranthus o planta del dinero no necesita unos cuidados muy exhaustivos por lo que te será fácil mantenerla durante mucho tiempo en tu hogar. Solo tienes que tener en cuenta ciertos detalles para que luzca preciosa durante años.

Luz del sol sí, pero no directa. Colócala en un lugar luminoso pero donde los rayos del sol no puedan dañarla.

Colócala en un lugar luminoso pero donde los rayos del sol no puedan dañarla. Riégala una vez a la semana . No necesita mucha agua pero debes comprobar que el sustrato se mantiene siempre húmedo.

. No necesita mucha agua pero debes comprobar que el sustrato se mantiene siempre húmedo. Protégela del frío. Sobre todo en invierno, estos vegetales deben permanecer en un lugar cálido de tu vivienda.

Sobre todo en invierno, estos vegetales deben permanecer en un lugar cálido de tu vivienda. Ponle fertilizante. Si observas que sus hojas comienzan a amarillear ponle fertilizante cada 15 días. Pronto recuperarán el verde intenso y brillante que las caracteriza.

Si observas que sus hojas comienzan a amarillear ponle fertilizante cada 15 días. Pronto recuperarán el verde intenso y brillante que las caracteriza. Préstale atención. Si ves que su aspecto no es el que te gustaría cámbiala de lugar.

Variedades de la planta del dinero

El plectranthus forma parte de la familia de las Labiadas, también denominada Lamiáceas o Lamiales (Labiaceae). Como puede observarse a simple vista, sus hojas recuerdan a las de la menta ya que son primas hermanas. Sin embargo, tiene cinco variedades bastante bien diferenciadas: plectranthus coleoides, plectranthus argentatus, plectranthus coleoides marginata, plectranthus fructicosus y plectranthus nicolina. Cada una tiene sus propias características estéticas aunque sus cuidados son similares.

Cómo reproducir la planta del dinero

Si eres afortunado y alguien ha decidido regalarte una planta del dinero para que nades en la abundancia deberías ser generoso con el resto de los humanos y seguir regalando plectranthus y repartiendo riqueza entre tus familiares y amigos te vamos a contar un truco para que logres multiplicar tu planta y repartir felicidad entre tus allegados.

Es muy fácil. Solo necesitas un vaso con agua y una ramita de tu planta. Pon la rama en el agua y en unos días le saldrán raíces. Es el momento de trasplantarla a una maceta y regalársela a alguien. Seguro que le harás muy feliz.