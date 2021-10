La noche de Halloween está cada vez más cerca. Tiendas, escaparates, casas y locales de hotelería se preparan para esta fiesta colocando calabazas, fantasmas y momias en su decoración. Pero, aunque hayamos adoptado la celebración de esta fiesta típica de los Estados Unidos hay cosas que todavía nos cuesta preparar. Una de las cosas que más se nos atraganta, quizá porque no lo hemos hecho desde pequeños, es decorar nuestra propia calabaza de Halloween. Preparar tu calabaza para la noche de brujas es una manualidad muy sencilla, pero puede costarte un poco cogerle el truco si no eres muy manitas. Sin embargo, ¿quién no quiere presumir de tener su propia calabaza terrorífica en su casa? Para que consigas crear una atmósfera de lo más inquietante en tu decoración de Halloween, te contamos cómo hacer una calabaza de Halloween. Este elemento decorativo puede servirte para poner en la puerta de tu casa, decorar tu local o tu salón e incluso como centro de mesa para tu cena para la víspera de Todos los Santos. Toma nota de cómo hacer una calabaza de Halloween.

Materiales que necesitas para hacer una calabaza de Halloween

Calabaza

Plantillas (puedes descargarlas aquí)

Velas

Rotulador

Cuchara

Cuchillo

¿Cómo decorar una calabaza para Halloween?