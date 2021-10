La fiesta de Halloween se ha colado con fuerza en nuestras vidas. Tiendas y escaparates luces desde hace días llenos de calabazas, brujas y fantasmas. Muchos se han apuntado a la moda de decorar la casa para Halloween. Leroy Merlin también aporta su granito de arena a la causa y ha lanzado una catálogo de plantas ideales para decorar tu casa en Halloween.

Relacionadas Tres planes terroríficamente divertidos para los niños en Halloween

Plantas de Leroy Merlin para decorar tu casa en Halloween

Nertera

La Nertera es una planta con fruto anaranjado. Es muy bonita y puede cultivarse tanto en interior como en exterior. Hay tres tipos: Nertera Granadensis, Nertera Astrid y Nertera Balfouriana.

La Nertera necesita unos sencillos cuidados para crecer fuerte y sana. Temperaturas en torno a los 15 grados y que nunca bajen de los 7 grados. Necesita un riego abundante aunque con cuidado de no encharcar sus raíces. Esta planta no se poda y agradecerá un poco de abono líquido al principio de la primavera. En casa colócale en un lugar luminoso a primera hora de la mañana y después guárdala en otro lugar ya que no le gusta el sol directo.

Echeveria pintada

La Echeveria nodulosa o Echeveria pintada, pertenece a la familia de las crasas y es muy fácil de cultivar tanto en el interior de casa como en el jardín o en una terraza exterior. Hay tres tipos de echevaria: Echeveria elegans, Echeveria agavoides y Echevaria setosa.

Esta planta necesita mucha luz, a ser posible la de la primera hora de la mañana. La temperatura ideal para que se desarrolle sana está entre los 22 y los 29 grados. No hay que regarla mucho y hacerlo siempre a la altura de la tierra, no por las hojas. Puede sufrir plagas como la cochinilla o los pulgones

Soleirolia

Esta planta es ideal para decorar tu hogar con un toque truculento para la noche de Halloween. Sus pequeñas hojas de color verde intenso crean un ambiente tétrico. En cuanto a sus cuidados, debemos colocarla en una zona de sombra y regarla con cuidado para no encharcarla evitando mojar las hojas.

Kalanchoe

Los Kalanchoe son plantas con flores que pueden ser de varios colores, incluido el naranja, lo que las hace perfectas para decorar tu vivienda en Halloween. Necesita mucha luz aunque mejor de forma indirecta. Colócalo junto a la ventana pero evita las horas centrales del día. No hay que excederse a la hora de regarla para no dañar sus raíces y debe podarse una vez al año.

Anthurium naranja

El Anthurim naranja es, por su característico color, otra planta de interior perfecta para la noche de Halloween. Esta planta necesita mucha luz indirecta y poca agua. Solo hay que regarla si compruebas que su sustrato está seco. Puedes también rociar sus hojas con un pulverizador para que mantengan la humedad.

Guzmania naranja

La Guzmania es una planta de interior con hojas largas que se superponen unas sobre otras y forman una especie de flor. Necesita luz indirecta y mantenerla entre 15 y 20 grados. Le gusta la humedad pero con regarla una vez por semana en esta época del año será suficiente.

Bambú de la suerte

El Bambú de la Suerte es una de las plantas de interior más comunes en todas las casas. Puede colocarse en un recipiente con agua aunque también puede plantarse entierra. Necesita mucha luz por lo que su lugar ideal será cerca de alguna ventana. La temperatura ideal para que se desarrolle está en torno a los 20 grados y debes cambiar el agua del recipiente cuando esté sucia, utilizando si es posible agua filtrada.

Begonia elatior

Esta planta es perfecta para Halloween por el color naranja de sus flores. Al contrario que las anteriores, esta planta es muy delicada, por lo que necesita cuidados más específicos. Debe situarse en una zona con luz indirecta. Es mejor regarla con agua de lluvia unas dos veces por semana y mantenerla en lugares cálidos ya que no soporta el frío.

Orquídeas Phalaenopsis naranja

La Orquídea Phalaenopsis es una planta tropical también conocida como orquídea mariposa u orquídea alevilla. Debe recibir luz de forma indirecta y mantenerse en lugares cálidos. Hay que regarla cuando el sustrato esté seco.