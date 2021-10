Cuidas de tus plantas de interior día tras día con cariño. Las riegas cuando lo necesitan, las cambias de sitio para que aprovechen lo máximo posible el sol y las abonas cuando crees que es necesario. Piensas que con estos cuidados tus plantas seguirán años y años decorando tu hogar. Sin embargo un día llega algo inesperado: una plaga. Si ya lo has sufrido sabes de lo que estamos hablando. Si has tenido suerte y tus plantas aún no han sufrido ninguna plaga, enhorabuena. Pero si es así, no desesperes.

Te vamos a contar el truco definitivo para eliminar las plagas de tus plantas de interior. Es muy fácil y rápido de hacer y sus resultados son espectaculares. Se trata de algo tan simple como agua y jabón Beltrán. Pero claro, en su justa medida para que no afecte a las flores.

Lo normal ante una plaga suele ser tirar de insecticidas. Su eficacia está probada pero también su efecto nocivo contra el medio ambiente y en muchas ocasiones contra tus propias plantas. Por esta razón, vamos a olvidarnos por el momento de los insecticidas y probaremos con este remedio casero.

Esta mezcla de agua y jabón Beltrán es eficaz para combatir las plagas más comunes de las plantas de interior como los pulgones, las escamas o las mosquitas blancas.

Agua y jabón contra las plagas de las plantas

El remedio para las plagas de las plantas basado en agua y jabón es muy fácil de fabricar. Además, solo necesitas estos productos que siempre tienes en casa por lo que resultará muy económico. Vamos a contarte cómo hacerlo. En primer lugar mezcla dos cucharadas de jabón Beltrán y tres litros de agua.

Aunque puedes utilizar varios tipos de jabón (siempre que no sea concentrado ni tenga blanqueadores ni olores) los expertos recomiendan el uso de jabón Beltrán. Puedes encontrar este tipo de jabón en diferentes formatos y precios pero uno de los más económicos en el de Mercadona. La firma de Juan Roig lo comercializa bajo el nombre de Jabón blando quitamanchas natural Beltrán y su precio ronda los dos euros.

Mete la mezcla en un difusor y rocía las hojas dañadas por la plaga con ella. Tienes que tener mucho cuidado y evitar que la mezcla de agua y jabón toque la tierra, solo debe tener contacto con las hojas. Aplica esta mezcla en tus plantas cada mañana, ya que el sol aún no les pega directamente. En pocos días notarás como la plaga ha sido eliminada y tus plantas vuelven a lucir verdes, brillantes y lustrosas.