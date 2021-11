Sabemos que te has peleado con la funda del edredón nórdico muchas veces. La sacas y sale fácil pero volver a meterla después de haberla lavado puede ser una labor complicada. Por ello precisamente podemos retrasar la limpieza de la funda, pero no deberíamos, ya que contacta directamente con nuestro cuerpo cuando dormimos. No es necesario que, como pasa con las sábanas, la laves una vez a la semana, pero sí que una limpieza periódica es más que necesaria para librarte de ácaros y bacterias.

Para que mudar la cama no se convierta en un problema, aquí te traemos tres trucos que te ayudarán a cambiar la funda del nórdico rápidamente y sin esfuerzo.

Trucos para cambiar la funda del nórdico

Comienza extendiendo la funda del nórdico sobre la cama del revés, es decir, la parte que está en contacto con el cuerpo hacia arriba. Extiende el relleno del nórdico sobre la funda y comienza a enrollar ambos por el extremo de la funda que está cerrado.

Cuando llegues al final, dobla la esquina hacia el centro y empieza a cerrar los botones o la cremallera de la funda del nórdico. Después dobla la otra esquina, termina de cerrarlo y desarróllalo. El edredón y la funda estarán listos para cubrir la cama de nuevo.

También puedes intentarlo con pinzas. Este truco para cambiar la funda del nórdico sin esfuerzo es uno de los más utilizados. Estira la funda y comienza a introducir el edredón hasta llegar a las esquinas superiores. Ahora sujeta la funda y el nórdico con unas pinzas (o en su defecto imperdibles) en los bordes para fijarlo y que se quede bien estirado. Después sólo tendrás que estirarlo y colocar bien el edredón en las esquinar inferiores antes de cerrarlo.

Cambia la funda ayudándote de la pared

Esta técnica para cambiar la funda del edredón es muy similar a la de las pinzas, salvo porque para llevarla a cabo sólo necesitarás la cama y una pared. Comienza colocando correctamente las esquinas superiores del edredón dentro de la funda y, del mismo modo que antes, sujeta ambos atrapándolos entre la cama y la pared (o con el cabecero de la cama). Para terminar sólo tendrás que estirar bien el edredón y colocar correctamente la parte inferior.