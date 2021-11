Si te gusta tener la casa y la terraza llena de plantas de interior pero eres un desastre a la hora de cuidarlas no te preocupes, tenemos el remedio perfecto para ti. No hablamos de poner un post-it en la puerta de casa para acordarte de regarlas o ponerles el fertilizante que les toque en ese momento. Te proponemos algo mucho más fácil: instálate una aplicación en tu teléfono móvil que te recuerde todos los cuidados que debes darle a tus plantas. Bájate ya una app para cuidar plantas y conviértete en un jardinero casi experto. Eso sí, debes hacerle caso a la aplicación y no dejarlo para otro momento porque corres el riesgo de olvidarte de nuevo y tus pobres plantas sufrirán tu olvido.

La decoración con plantas y la jardinería tiene cada día más adeptos. Por esta razón, en el mercado proliferan aplicaciones para el móvil que te ayudan en el cuidado de tus plantas. Nosotros hemos elegido cuatro de ellas por su fácil uso. Te contamos cuáles son.

Las mejores apps para cuidar plantas

Plantsss

En primer lugar vamos a hablarte de Plantsss, una de las aplicaciones más completas que existen en el mundo de la jardinería. En su base de datos podrás encontrar cualquier planta que se te antoje tener en casa, por muy rara que sea. Además, cuenta con un sistema que te permite identificar a cada especie y mostrarte sus características y los cuidados que necesita. Es gratis y está disponible tanto en Google Play como en la App Store.

Vera

Vera es otra de las apps más fáciles de usar y que te permite cuidar tus plantas de interior. En ella puedes anotar todas tus plantas y cuándo las riegas. Además, puedes crear tus propias fichas personalizadas de plantas con su foto, donde está ubicada, cuándo la compraste y si necesita algún cuidado especial en Google Play.

Gerente de Jardín

Si eres un verdadero apasionado de las plantas y la jardinería está es la aplicación que estabas buscando. Gerente de Jardín te permite programar alarmas para recordarte el horario de riego, los días que tienes que fertilizarlas o la mejor época para podarlas. Además, cuenta con un diario en el que puedes añadir las fotos de tus plantas e ir añadiendo sus avances: cuánto crecen, si sus hojas están brillantes o cualquier cosa que sea digna de recordar. Esta app también permite compartir tus fotos y tus experiencias sobre plantas en redes sociales y que otros aspirantes a jardineros como tu te aconsejen. Puedes conseguirla en Google Play.

Waterbot

Waterbot es una app similar a las anteriores pero su uso es más sencillo aún si cabe. La única función de esta aplicación es recordarte cuándo debes regar tus macetas. El sistema de recordatorio es eficaz si tras regar la planta en cuestión te acuerdas de marcarla en la app como "regada". Es gratuita y puedes usarla tanto para el sistema Android como para iOS.