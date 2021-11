Se acerca el Black Friday y como todos los años estamos pendientes de los descuentos y ofertas que sacan las diferentes marcas y grandes superficies. La verdad es que esta es una época perfecta para comprar algún artículo que llevamos tiempo deseando y conseguirlo a un precio bastante más bajo del habitual. Si te interesa el Black Friday de Ikea, aquí te contamos en qué consiste y cómo beneficiarte de esta campaña de economía circular que ha denominado Green Friday.

¿Qué es el Green Friday?

El Green Friday de Ikea es el Black Friday de Ikea. Este viernes verde de la gran compañía sueca se basa en comprar tus muebles usados. Sí, te compran tus muebles de segunda mano. Pero no sólo eso, te compran estos artículos y a cambio recibes una tarjeta de reembolso para gastar en Ikea.

Se trata de un servicio de recompra y reventa dentro de su campaña de sostenibilidad. La multinacional te vuelve a comprar ese mueble y lo vuelve a vender, y tú consigues crédito para volver a comprar en Ikea.

Además, si eres socio de Ikea Family o de la Red Ikea para empresas puedes beneficiarte de un 50% extra en el precio normal de recompra si llevas tus muebles entre el 15 y el 28 de noviembre.

¿Cómo puedo revender mi mueble en el Green Day?

Para que Ikea te compre ese mueble que ya no utilizas tiene que estar en buenas condiciones y tiene que aparecer en la lista de productos que podrás encontrar en su web. Tiene que estar en perfecto estado de funcionamiento, estar montado correctamente, limpio y no haber sido modificado.

Una vez que tengas tu mueble preparado para venderlo tendrás que entrar a la herramienta de economía circular de su web. Lo más importante que tienes que saber es que no te hace falta el ticket de compra original, sólo tienes que seguir los pasos que te van indicando y donde se especifica que no se puede vender más de 20 artículos por cliente y no se admitirán tasaciones iguales o superiores a 1.000 euros.

En esta herramienta podrás elegir de entre el surtido de Ikea: estanterías, vitrinas, armarios, escritorios, mesas y sillas y cajoneras, y se especifica que si los muebles los compraste en la sección de Oportunidades, se considerará como desgastado en la tasación. También tienes que tener en cuenta que sólo pueden venderse artículos usados en el ámbito doméstico.

A continuación deberás seleccionar una de las categorías, el nombre del artículo y el estado en el que se encuentra. Inmediatamente la web te dará una tasación del producto con un código QR y un número que será el que debas presentar en la tienda junto con el mueble (en la web también tendrás el listado de tiendas en las que puedes depositar tus artículos).

¡Ojo! Un empleado de Ikea revisará el producto antes de realizar la recompra, así que no merece la pena poner algo que no sea cierto durante esta tasación, ya que la que se haga in situ será la definitiva.