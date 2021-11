El microondas es uno de los electrodomésticos más utilizados de cualquier casa. Te levantas por la mañana y calientas la leche o el café, a mediodía tienes un tupper y también lo pones a la temperatura correcta, quieres descongelar rápidamente un alimento o estás cocinando un rico postre.

Tiene múltiples usos diarios por eso es tan importante que lo tengas como los chorros del oro. Muchas veces la inercia del día a día nos lleva a no prestarles la atención necesaria pero si no lo limpias correctamente te ahorrarás encontrarte sorpresas desagradables y conseguirás no acumular indeseables bacterias que pueden provocar la suciedad acumulada.

Todos los trucos de limpieza para limpiar el microondas se basan en lo mismo: que el vapor limpie el electrodoméstico y a continuación limpiarlo con una bayeta. Ya te contamos aquí que uno de los trucos más efectivos para acabar con la suciedad era cortar un limón a la mitad y colocar las dos mitades boca abajo en un plato con un poco de agua. Enchufas el microondas a máxima potencia durante un minuto y verás que cuando acabe puedes retirar la suciedad con una bayeta húmeda.

También puedes usar jabón líquido diluido en agua y a hervir dentro. Otras recomendaciones hablan de que también puedes usar vinagre diluido en el microondas; puedes usar el limón diluido en agua y con una cucharada sopera de bicarbonato sódico. En estos casos el tiempo deberás aumentarlo hasta los 3 ó 4 minutos para desincrustar toda la suciedad.

No debes olvidarte tampoco de la correcta limpieza del plato interior, las ruedas y el aro que le sirve de base. Limpiar este pack es muy sencillo, sólo tendrás que fregarlo como si fuera un plato: estropajo, lavavajillas y listo.

No te olvides de limpiar la puerta y toda la parte exterior. Para la parte de plástico externa puedes utilizar un quitagrasas, mientras que para la ventana puedes usar la misma mezcla que utilizaste para limpiar el interior antes de que hirviera.

