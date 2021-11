El tiempo y el uso pasan factura en nuestra ropa. ¿Cuántas veces has tirado alguna prenda a la basura por tener alguna pequeña tara o mancha que no puedes quitar? Sin embargo, existen numerosos trucos de limpieza para rescatar tus prendas favoritas y eliminar manchas difíciles. Aquí te dejamos una lista de remedios caseros muy fáciles, de los de toda la vida, para quitar esas manchas rebeldes, arreglar tu ropa y dejarla como nueva. Así que vete al armario, coge aquellas prendas que no podías usar y pon en práctica estas recomendaciones:

1. Zapatos de piel

Los zapatos de piel tienden a quedarse sin brillo tras usarlos mucho. Aplica crema hidratante para que recuperen el brillo y flexibilidad del primer día.

2. Elimina olores de tus vaqueros

Seguramente más de una vez hayas notado que tus vaqueros tienen un olor extraño y has optado por lavarlos. Sin embargo, abusar del lavado desgastará el tejido. Mete los pantalones en el congelador en una bolsa de plástico y déjalos durante toda la noche.

3. Ropa que suelta pelusa

Las bufandas o jerséis de lana o cachemir suelen soltar pelusas. Al igual que con los vaqueros, mete la pieza en el congelador dentro de un bolsa, pero en esta ocasión solamente durante una hora. Preferiblemente antes de cada uso.

4. Elimina pelusas

¿Quién no tiene una prenda a la que le hayan salido pelotillas? Deshazte de ellas con una cuchilla de afeitar. Pásala suavemente para no agujerear la ropa y luego con cinta adhesiva elimina los rastros.

5. Quita manchas de vino tinto

Para este tipo de manchas lo mejor es el vino blanco. Quizá suene contradictorio pero este ayuda a neutralizar el tinto. Pon a remojo la prenda con vino blanco antes de meterla a la lavadora.

6. Elimina manchas de maquillaje

Para eliminar el maquillaje de los cuellos de las camisas aplica crema de afeitar antes de lavarlas.

7. Elimina machas de pintalabios

Rocía la zona de la mancha con un poco de laca para el cabello. Deja que actué durante varios minutos, frota y mete la prenda a la lavadora.

8. Arreglar una cremallera atascada

Para desatorar un cierre sin romperlo te recomendamos lubricar los dientes de la cremallera con jabón, aceite de coco o vaselina.

9. Arregla las medias

Las medias son una prenda muy frágil y tienden a engancharse fácilmente con cualquier cosa. Si vemos que comienzan a rasgarse y el destrozo no es demasiado grande, podemos solucionarlo. Aplica pintauñas transparente sobre el rasguño y evitaremos que sigan rompiéndose.

10. Elimina las manchas de sudor en las axilas

Elimina esas incomodas manchas de sudor con zumo de limón. Mézclalo con agua y frota sobre la mancha. Si la mancha es muy persistente utiliza bicarbonato de sodio con agua. Aplícalo y déjalo reposar.