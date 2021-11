No hay semana que Ikea no saque sus novedades y que nos sorprenda con algún mueble o accesorio que no conocíamos. En esta ocasión lo ha vuelto a hacer y con dos muebles de los más versátiles que podemos tener en nuestra habitación: las cómodas.

Estos muebles son un espacio extra de almacenamiento ideal porque son muy útiles y con los nuevos diseños se han convertido también en un elemento decorativo más. Ahora, el gigante sueco ha sacado a la venta dos de estos muebles muy distintos entre sí y que puedes adaptar a las distintas estancias de tu casa.

Nuevas cómodas de Ikea

Una de las nuevas cómodas de Ikea es la Idanas. Se trata de un mueble de líneas sencillas y sobrias, que en su día la convirtieron en una de las más populares de la casa. En esta ocasión la novedad es su color ya que únicamente estaba disponible en blanco y ahora podemos encontrarla en marrón oscuro.

Este tono es ideal para un dormitorio clásico o de estilo industrial en el que la cómoda puede convertirse en el elemento principal de la estancia. Sus medidas son 162x95 y tiene seis cajones. Los dos superiores tienen unas dimensiones más pequeñas que los de abajo pero en los comentarios destacan su gran capacidad de almacenamiento. También cuentan con un sistema integrado de cierre suave. Su precio es de 299 euros.

La otra cómoda que Ikea ha lanzado como novedad es totalmente distinta a la anterior. El mueble Alex tiene un total de nueve cajones, también de dos tamaños distintos (10 y 15 centímetros de alto, respectivamente) y destaca porque está diseñada para ahorrar espacio. Sus medidas son 36x116 centímetros y cuesta 19 euros.

Esta cómoda es ideal para un espacio estrecho o para un despacho, pero recuerda que es necesario que cuente con un anclaje de seguridad a la pared.

Más muebles de Ikea

En nuestra sección de Decoración publicamos periódicamente noticias sobre muebles destacados de Ikea como su armario más barato o el que se convierte en escritorio. Si estás buscando un sofá cama o una mesa también puedes encontrarlas aquí.

También te tenemos al día con las últimas novedades como la vitrina más buscada o la cama de matrimonio que se agota al momento. Otro de los muebles más buscados son sus estanterías, por lo que aquí puedes saber cuál es la más barata y cuales son las más populares.