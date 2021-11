Hay muebles de Ikea que todos conocemos y que tenemos en nuestra mente. Entramos a una casa, vemos ese mueble y ya sabemos que es de Ikea. ¿No te pasa con la cómoda Malm? Con más o menos cajones, más o menos alta, pero cuando la ves, sabes que es del gigante sueco, no hay duda. Lo mismo pasa con los armarios o con algunas lámparas, no hay casa que se precie que no haya tenido la lámpara de techo Melodi y, ahora mismo, no hay casa que no tenga la de babú Sinnerling.

Pues lo mismo pasa con las estanterías. Las estanterías más populares de Ikea son, sin duda las Kallax. No me negarás que las has visto en alguna casa (o tú mismo la tienes) pero lo que quizá no sabías son las grandes posibilidades que ofrece. Además de que tiene innumerables modelos para poder adaptarlas a cualquier estancia.

Casi da igual el estilo de vivienda que tengas, porque al ser tan sencillas y ofrecer tantos colores para combinar puedes hacer que se adapte a la perfección. También puedes hacer uso de sus accesorios para lograr puertas o colocar cestas para darle un toque diferente.

Estanterías baratas en Ikea

La Kallax tiene tantas combinaciones posibles como puedas imaginar. Son composiciones sencillas de cuadrados, pero precisamente por esta sencillez puedes optar por colocarlas tanto en vertical como en horizontal. Tienes composiciones de 16, 12, 8, 4, 3, 2 ó 1 cuadrado. En algunas combinaciones como la de 8 compartimentos puedes colocar puertas para crear espacios cerrados o, incluso, puedes poner cajones si te es más práctico o una especie de tablas en X.

Todas las tienes en color blanco y casi todas en negro y color madera. Como novedad en una de ocho compartimentos tienes color gris combinado con madera y en otras el blanco puede ser en alto brillo. Su precio oscina entre los 100 y los 10 euros, dependiendo del tamaño que elijas.

Más muebles de Ikea para tu casa

