Darte algún capricho nunca está de más. Y si es baratito mejor que mejor. En tu casa siempre hace falta algo, un detalle, un adorno… Pues tienes una buena oportunidad con estos chollos que hemos encontrado en Ikea.

La multinacional sueca tiene una sección en la que va publicando los productos a los que rebaja el precio y hemos encontrado varios por menos de cuatro euros y que pueden serte de mucha utilidad en tu casa, si es que no los tienes ya (no te tires de los pelos si sí los tienes y has pagado más por ellos).

Artículos rebajados de Ikea

La lámpara más famosa de Ikea está rebajada de precio. La lámpara de mesa Lampan blanca ha bajado su precio y cuesta sólo cinco euros. Nos gusta porque es sencilla, da una luz cálida y agradable y puedes colocarla en cualquier rincón y queda bien. Ten en cuenta que la bombilla se vende a parte. Los comentarios más repetidos en la web de Ikea de esta lámpara los forman tres palabras clave: bueno, bonito y barato. También la tienes disponible combinada con la base en negro, eso sí, te costará un euro más.

En varios artículos te hemos hablado de las estanterías de Ikea porque sus formas y modelos son muy numerosos, pero ésta se lleva la palma. Es un estante para cuadros pero en realidad, si le echas imaginación puede servirte para colocar casi cualquier cosa. Tiene una medida de 55 centímetros y lo tienes disponible en blanco, blanco efecto pino, rosa claro, negro, efecto abedul y efecto nogal. Todas tienen un precio de cuatro euros.

Siguiendo con los elementos decorativos y ahora que se han puesto tan de moda las velas (¿por el posible gran apagón?) puedes hacerte con un bonito y clásico portavelas de cerámica blanca. Tiene un tamaño de ocho centímetros y cuesta tres euros. No puede ser más sencillo y bonito a la vez.

Si pasamos a la cocina también tienes dos artículos baratos a los que sacarás mucha utilidad. Por una parte tienes una ensaladera de acero inoxidable muy práctica. Tiene un diámetro de 20 centímetros y cuesta tres euros.

Y por otra, unas cajas perfectas para tener en orden tus cajones. Esta práctica caja te servirá para almacenar casi cualquier cosa y puedes combinarla como más te guste ya que puede ser blanca entera o con otros colores como gris, verde y negro. También cuesta tres euros.