Para gustos los colores. Como casi siempre y como todo en esta vida, todo depende de los ojos con los que se mire. A unos les gusta el blanco a otros el negro, unos prefieren el mar y otros la montaña, a unos les gusta la Navidad y otros la detestan. Unos amarán este árbol de Navidad de Ikea y otros lo repudiarán.

Lo que no se le puede negar es que es original hasta decir basta. Igual no te gusta pero no me negarás que sería lo primero que miraras si entraras en un salón y lo vieras. Y es que Ikea en su afán por ofrecer nuevos artículos de cara a Navidad ha sacado a la venta este árbol de Navidad de bambú que está causando mucha expectación.

El árbol mide 120 centímetros de alto y tiene un diámetro de 50 centímetros. Esta decoración está realizada a mano por artesanos expertos, lo que hace que cada pieza sea única, según detalla Ikea en su web. Y además, tienes que tener en cuenta que el bambú puede cambiar de color con el tiempo por lo que el año que viene puede que tengas una pieza completamente distinta. Tiene un precio de 39 euros.

En cuanto a la decoración que puedes utilizar en este árbol nosotros apostaríamos, como se ve en la imagen, por bolas de Navidad también naturales, de fibras y que sigan con la línea natural que marca el árbol. Las cuatro bolas que cuelgan están elaboradas con yute, hoja de palma y algodón. Tienen 8 centímetros de diámetro y son de tonos naturales, verde y roja y cuestan 9 euros.

Sobre las opiniones en la web de Ikea sobre el árbol hay para todos los gustos. Desde los que dicen que les ha encantado a los que opinan que es un desastre. Unos señalan que es difícil que quede recto otros destacan su ligereza, que ayuda a guardarlo cuando no es Navidad. Por cierto, señalan que colocando unas luces por dentro de la estructura queda “precioso”.

Más ideas de Decoración

