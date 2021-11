El jabón potásico, también conocido como jabón Beltrán, se ha puesto de moda y no es de extrañar. Es un producto de limpieza de toda la vida pero que sigue siendo igual de eficaz tras el paso del tiempo.

Este tipo de producto, que también se le conoce como blando, está compuesto por aceites vegetales de origen natural. En concreto, el jabón Beltrán tampoco tiene colorantes ni perfumes.

Ya te contamos que puede usarse para dejar tus suelos brillantes o para limpiar la campana y el horno de la cocina, pero su uso más extendido es para quitar manchas de la ropa. Es eficaz para eliminar las más difíciles y también las rozaduras, por lo que se convierte en una alternativa para los detergentes convencionales, ya que se puede usar en la lavadora. También destaca por cuidar los tejidos de las prendas. Se puede usar para blanquear baberos y quitar las manchas de la ropa de los bebés si ha habido un escape o limpiar las manchas de sudor.

Otros usos del jabón Beltrán

Este tipo de jabón potásico también es muy eficaz para lavar las esponjas de maquillaje y los discos de algodón reutilizables. Sólo hay que ponerlos debajo del grifo y frotar con el jabón que previamente has puesto sobre tu mano. Aclara bien. No es necesario que uses mucho producto ya que si no generará mucha cantidad de espuma que te será difícil retirar.

Otra forma de usar este jabón es para las sartenes y ollas que estén negros. Pasa un poco de producto por el culo y frota con un estropajo.

Por último puedes usarlo como insecticida. Lo mejor es diluir un par de cucharadas de jabón Beltrán en agua caliente, hasta que se cree una mezcla bastante líquida que puedas poner en un pulverizador. Con esta mezcla puedes rociar las plantas y será muy eficaz para ahuyentar a los mosquitos más incómodos.

Más trucos de limpieza

