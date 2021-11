Si tu casa estaba llena de cuadros y ahora has decidido darle un aire más minimalista te encontrarás con un problema. Y no, el problema no será encontrar un lugar para guardar todos esos cuadros. El problema será que tu pared habrá quedado llena de antiestéticos agujeritos. Lo normal en estos casos si eres un manitas es acudir a la ferretería a por un bote de masilla y ponerte manos a la obra. Si pensar en bricolaje te da alergia, también puedes contratar a un albañil para que deje tu pared como nueva. Pero si ninguna de estas opciones te convence, vamos a contarte un truco casero para tapar los agujeros de la pared. Es muy barato y fácil. ¿Te animas a probarlo?

El truco casero para tapar los agujeros de la pared

La alternativa a la masilla que te proponemos es un producto que siempre tienes en casa: pasta de dientes. El dentífrico tiene en su composición una parte importante de carbonato cálcico ( cal). Además, su textura es muy similar a la de la masilla que puedes encontrar en cualquier ferretería. Eso sí, si la pared es blanca es importante que la pasta de dientes que utilices también lo sea para evitar posibles imperfecciones en el resultado final. Evita las pastas de dientes con tonos azulados o de varios colores.

¿Cómo tapar los agujeros de la pared con pasta de dientes?

Tapar los agujeros de la pared con pasta de dientes es muy sencillo. El proceso es similar a si utilizaras masilla. En primer lugar debes limpiar bien la zona y eliminar cualquier resto de polvo que pudiera haber. Esta fase previa es fundamental para que el dentífrico pueda adherirse correctamente a la superficie del muro. Una vez limpio pon un poquito ( la cantidad dependerá del tamaño del agujero que quieras tapar) de pasta de dientes en el agujero en cuestión.

Después pon otro tanto de producto en una espátula y cubre con ella el agujero al completo. Pasa la paleta varias veces hasta que la superficie de la pared quede lisa y uniforme. Deja secar toda la noche. Al día siguiente el agujero habrá desaparecido totalmente tras la capa de dentífrico.

Si la pared donde se encontraba el agujero no era blanca o tenía un color diferente al de la pasta de dientes, deberás pintarla para que las marcas desaparezcan totalmente.

Este truco también sirve para rellenar pequeñas grietas o desconchones, no solo agujeros.