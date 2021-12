¿Por qué no? Si siempre has soñado con tener una chimenea de leña quizá este invierno sea el momento ideal para darte el capricho. Estas chimeneas son muy prácticas para calentar tu hogar y te permitirán ahorrar en la factura de la luz, ya que únicamente necesitarás leña, cuyo precio es bastante económico.

Además, ahora que se está hablando tanto del apagón de luz que puede llegar si tienes una chimenea no te tendrás que preocupar de tener calor, luz e incluso cocinar alguna cosita. Y qué decir del ambiente que crearás en tu hogar: acogedor en su expresión máxima. No hay nada más hipnótico que un fuego, así que imagina tenerlo en tu salón, al que además darás un toque de elegancia y diseño.

Chimeneas de leña: ¿hogar o insert?

Dentro de la gama de chimeneas de leña puedes elegir entre dos opciones: hogar e insert. Su principal diferencia es que la primera no tiene ventiladores mientras que los primeros sí. Además estos últimos tienen una doble capa que envuelve el cuerpo del aparato. Los hogares son un diseño más antiguo que no garantizaban que el calor se repartiera de forma uniforme hacia fuera de la estructura, mientras que los inserts al llevar estos ventiladores el calor no se acumula dentro de la obra, si no que cogen el aire frío, lo pasan por una doble cámara y lo expulsan ya caliente. De este modo también se consigue calentar de forma más rápida la estancia.

Chimeneas de leña baratas en Leroy Merlín

En Leroy Merlín hemos encontrado tres insert de leña bastante económicos. El primero de ellos es el Invicta 700T de hierro fundido y 8 kw de potencia. Está recomendado para calentar habitaciones de hasta 70 metros cuadrados y un rendimiento del 75%. Puedes modular su potencia para más comodidad y la radiación de la fundición es 100% reciclable. Tiene unas medidas de 49x67x80 centímetros y cuesta 549 euros.

Otra opción es la TJ Zeus 60 de 10,7 kw y un rendimiento del 82%. Calienta estancias de hasta 86 metros cuadrados y tiene sistema de doble turbina, regulador de tiro, control de aire primario, sistema de doble combustión y dos salidas de aire. Mide 58,6x52,3x39,7 centímetros y cuesta 549 euros.

Por último tenemos la TJ Afar 70 con cámara de combustión de fundición de 12 kw que te permite calentar habitaciones de hasta 99 metros cuadrados. Tiene dos turbinas, control de aire primario, control del tiro y dos salidas de aire. Sus medidas son 69,6x58x43,4 centímetros y cuesta 589 euros.