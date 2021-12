Tener el árbol de Navidad perfecto es la obsesión de muchos y muchas. Tener un árbol original y que se distinga del resto puede ser muy fácil de conseguir si te atreves a innovar y no tienes miedo a apostar por algo distinto.

Ya te hablamos aquí del árbol de Navidad de Ikea que puede ser que te encantara o que, directamente, lo odiaras. Se trata de un árbol de bambú con una estructura bastante peculiar. Pero el gigante sueco no se quedó ahí, apuesta también por unos originales abetos en distintos tamaños y materiales.

Siguiendo con nuestra “investigación”, hemos encontrado que Maisons du monde no se queda atrás y también tiene a la venta unos originales árboles con los que decorar tu casa.

Árboles de Navidad en Maisons du monde

El primero de ellos es un árbol de metal negro que se llama Calendrier, que te permitirá hacer de la Navidad una época más moderna gracias a su diseño minimalista en color negro. Es una opción ideal si no tienes una casa muy grande o si simplemente no quieres complicarte la vida con un abeto grande. Mide 125cm y 54 de ancho y pesa 2,6 kilos. La estructura cuenta con varios ganchos de los que podrás colocar distintos adornos, así que ya no tienes excusa para tener uno en tu casa. Su precio es de 49,99 euros.

Si es demasiado moderno para tí, puedes optar por este otro en color blanco hecho en madera. Pocas complicaciones con él. Mide 80 centímetros y tiene los espacios justos y precisos para que puedas colocar siete bolas navideñas, ni una más ni una menos. En cualquier rincón de tu casa lucirá y llamará la atención. Su precio es irresistible: 19,99 euros.

La última opción que hemos encontrado es el árbol de Navidad de metal blanco Blackstage. Es un poco más alto que el anterior (95 centímetros) y también viene preparado para que cuelgues tus bolas, en este caso, un total de 18. Cuesta 17,99 euros.

Más artículos de Navidad

