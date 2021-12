Hacer una limpieza a fondo de tu casa requiere tiempo y paciencia. Pero limpiar los cristales de tu hogar requiere una habilidad especial, ya que lo más fácil es que te queden manchas, círculos o suciedad acumulada. Quizá te parezca que mantener los cristales impolutos es una tarea secundaria, pero no lo es en absoluto. Ya puedes tener tu casa como los chorros del oro que si los cristales están llenos de huellas o manchas la sensación de suciedad será más que evidente.

Así que no te descuides y ponte manos a la obra. Nosotros te ayudamos desvelándote el secreto mejor guardado para realizar este tipo de limpieza: la mezcla definitiva. Si limpias tus cristales con ella te asegurarán de que luzcan más limpios y, casi, lo mejor: por muy poco dinero. Sólo te harán falta tres ingredientes para darle brillo a las ventanas.

Remedios caseros para limpiar cristales

A grandes males, grandes remedios, y si son caseros mejor que mejor. Así que si quieres que tus cristales luzcan transparentes sólo necesitas tres productos:

Vinagre blanco

Agua

Limón

Así de sencillo. La principal "virtud" del vinagre es que no atrae el polvo así que tus cristales también estarán más tiempo limpios. Mezcla una parte de vinagre blanco con tres de agua caliente. Mezcla bien y añade unas gotas de limón o de lima si quieres mejorar el olor y que no se note tanto el vinagre. Coge un pulverizador y vierte esta mezcla. Ya tienes el remedio casero más eficaz para limpiar los cristales. Además, si los limpias con papel de periódico viejo (nuevo no, ya que te dejará manchas de tinta) o con filtros de café obtendrás unos excelentes resultados.

Otro limpiador eficaz es la misma mezcla de vinagre blanco (3 cucharadas) con dos tazas de agua y media cucharadita de detergente líquido. Te recomendamos que uses esta mezcla para limpiar cristales que tengan mucha suciedad acumulada.

Por cierto, de nada te servirá limpiar tus cristales a fondo si tus persianas están sucias, llenas de polvo. Éste pasará de forma automática a tus ventanas, y vuelta a empezar. Aquí te dejamos un truco para limpiar tus persianas y acabar con este problema.

Otros trucos para limpiar cristales

Para ventanas que acumulan gran cantidad de suciedad puedes usar una esponja porosa con la mezcla que te comentábamos antes. Limpia desde arriba hacia abajo para evitar el goteo de agua. Después de que retires la suciedad lo mejor es que las seques con un paño de microfibras.

Otro pequeño truco es limpiar los cristales interiores, dentro de la casa, con movimientos horizontales, y el vidrio exterior con movimientos verticales. Así, si te quedan marcar o rayas, sabrás que lado tienes que repasar sin volverte loco buscando el origen de la marca.