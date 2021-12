El suelo siempre es uno de los elementos de tu casa que más trabajo puede darte. Tienes que tenerlo siempre a punto ya que si no tu casa siempre tendrá esa sensación de no terminar de estar del todo limpia. Después del confinamiento mucha gente ha optado por cambiar el suelo para darle un nuevo aire a su hogar, después de tantos meses encerrados, pero si esta opción para tí no es viable puedes intentar darle una nueva vida. Si tienes parqué aquí te ofrecemos algunos consejos para que brille como si fuera nuevo.