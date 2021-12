Ikea nunca deja de sorprendernos. Ya sabíamos que los precios que en muchas ocasiones nos ofrece la multinacional sueca son de escándalo, pero ahora hemos encontrado en su sección de Ofertas una veintena de artículos por un euro (y en ocasiones menos) que te sorprenderán.

No sólo por su precio, que también, si no porque se trata de productos a los que pueden sacar mucha utilidad y que si no tienes es una gran oportunidad para hacerte con ellos. Son artículos para tu día a día, no un capricho, productos que necesitas en casa. Hemos hecho una selección de aquellos que puedes necesitar, y todos con un denominador común: su precio.

Artículos rebajados de Ikea para la cocina

Comenzamos con la cocina porque es donde más artículos de este tipo hemos encontrado. Empezamos por la jarra de vidrio de un litro de cristal Karaff. Sencilla y elegante que puedes usar para servir una bebida o utilizar como jarrón (la primera opción nos convence más) por un euro. Puedes servir las bebidas en una taza Stelna de 23 cl de vidrio templado, ideal para infusiones (0,50 euros).

Seguimos con el sencillo paño de cocina Hildegun de 45x60 centímetros de algodón que es imprescindible en cualquier cocina (0,50 euros).

Para servir tus ensaladas o platos más grandes puedes hacerte con la fuente Oftast en color blanco. De líneas sencillas tiene un diámetro de 23 centímetros. Si cuando acabes de comer necesitas guardar la comida en la nevera tienes tres botes Pruta con tapa en amarillo de 0,6 litros de capacidad por un euro.

Otros utensilios de cocina son la bandeja de utensilios Stödja para tener tus cubiertos bien ordenados (1 euro), y tres estropajos Preppring con funda de tela también por un euro tres unidades.

Artículos rebajados de Ikea para el baño

Si lo que buscas es completar tu baño, puedes hacerte con el dispensador de jabón Tackan. Es sencillo en color blanco y transparente y te costará un euro.

También puedes comprar el portaescobillas Bolen y ya tendrías el juego completo también por un euro.

Artículos de Decoración de Ikea rebajados

Ahora que la Navidad está a la vuelta de la esquina puedes decorar tu casa con unos pequeños portavelas Finsmak de vidrio incoloro. Miden 3,5 centímetros y cuestan 0,25 euros cada uno.

A juego encontrarás el jarrón Padrag (1 euro) de 17 centímetros e ideal para colocar en cualquier rincón de tu casa con alguna planta.

Si lo que estabas buscando era un marco para colocar tus fotos, puede que el Yllevad sea ideal para ti, ya que tiene unas medidas de 13x18 centímetros y cuesta 0,50 euros.