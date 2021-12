La sansevieria trifasciata, más conocida como lengua de suegra, lengua de gato o espada de San Jorge es una de las plantas de interior más comunes en nuestros hogares. Sus alargadas hojas en color verde oscuro con los bordes amarillentos hacen que sea muy original y decorativa. Además, aporta otro beneficio extra a tu vivienda: purifica el aire. Y no lo decimos nosotros, lo dice hasta la NASA. Sí, como lo lees. La sansevieria es una de las plantas recomendadas por esta administración para eliminar las sustancias negativas (benceno y xileno, entre otras) del aire que respiramos. Además, es muy fácil de cuidar así que no tienes excusa para colocar una de estas bonitas plantas en cualquier rincón de tu vivienda.

Cuidados que necesita la sansevieria

Riego

No debes agobiarte con el riego de esta planta. No necesita excesiva agua. Al contrario, la humedad excesiva puede hacerla más sensible al ataque de los hongos y también puede hacer amarillear demasiado sus hojas. lo ideal es regarla solo cuando el sustrato esté completamente seco.

Temperatura

La lengua de gato es una planta muy resistente a los cambios de temperatura, sobre todo al calor. Con el frío hay que tener un poco más de cuidado, ya no lo soporta tan bien. Si el termómetro baja de los diez grados, la lengua de suegra lo pasará mal. Por eso, lo ideal es que se encuentre en un ambiente con unas temperaturas que oscilen entre los 16 grados de mínima y los 30 grados de máxima. Por esta razón, lo ideal es tenerla durante todo el año en el interior de casa ya que según donde vivas, si la tienes en la terraza en invierno puede sufrir.

Luz

Otro de los cuidados que esta planta necesita es que controles la cantidad de luz que recibe. Lo ideal es que reciba luz durante la mayor parte del día, eso sí, tampoco es bueno que los rayos del sol incidan sobre ella durante toda la jornada.

Poda

No es necesario que podes tu planta de sansevieria. Aunque si observas que tiene hojas marchitas o muy amarillentas lo mejor es que se las quites para evitar que coja enfermedades.

Abono

Lo ideal es que abones tu planta cada mes durante los meses de primavera y verano. De esta forma crecerá más fuerte y brillante

No toques las puntas de sus hojas

Sus alargadas hojas son bastante delicadas por lo que es mejor que evites tocar sus puntas.

Trucos para tener una sansevieria en casa

Con estos sencillos trucos tendrás una planta radiante durante varios años. Recuerda que sus hojas pueden alcanzar más de un metro de largo así que elige para ella un lugar despejado de tu hogar.