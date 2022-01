Con la llegada del otoño y de la vuelta al cole vuelven los deberes y las tareas en casa. Ya tengas niños pequeños o adolescentes, a buen seguro que necesitas un escritorio en el que puedan hacer los trabajos escolares o estudiar y sea cómodo y práctico. Ten en cuentan que los más jóvenes de la casa pasarán muchas horas en ellos, así que tendrás que buscar lo que mejor se adapte a tus necesidades.

Si tu presupuesto no es muy abultado siempre puedes optar por muebles económicos como los de la multinacional sueca Ikea.

Aquí te contamos qué opciones hay y, sobre todo, te decimos cuál es, a nuestro juicio, uno de los mejores escritorios de Ikea y más prácticos, además de contar con buen precio y capacidad extra de almacenaje.

Escritorios en Ikea

La mayoría de los escritorios de Ikea suelen consistir en una simple mesa con o sin cajones. En los modelos más simples, el escritorio apenas dispone de un tablero con cuatro patas que después se puede complementar con varios elementos como cajoneras portátiles o porta documentos para, así, mejorar la organización en la mesa. En otros, las cajoneras forman parte de la misma mesa (pueden ir a ambos extremos del tablero o estar sólo en un lateral) y, en otros tantos, incluso hay algún elemento de mayor capacidad, como una puertecilla o un una pequeña estantería superior para documentos o inferior si lo que se quiere es apoyar allí el teclado de un ordenador de mesa.

Pero hay un escritorio en Ikea que sobresale de entre el resto por su practicidad, capacidad de almacenaje y por todas las posibilidades que brinda. Se trata de una pieza que algunos también denominan secreter y que es extremadamente versátil, puesto que se puede utilizar como mesa de escritorio o como un mueble de almacenaje más. Y lo mejor de todo es que, en caso de que se use como escritorio, basta con un simple movimiento para que todo quede recogido y fuera de la vista.

Así las cosas, este escritorio de Ikea se convierte en una opción excelente para ofrecer un espacio de trabajo cómodo, propio y exclusivo para niños y adolescentes sin tener que estar permanentemente preocupados por el orden o por si recogen el material una vez finalizada la tarea.

La parte superior de este escritorio de Ikea, perteneciente a la línea Hemnes y con dos colores disponibles (blanco y negro), es estrictamente una mesa de trabajo con diferentes departamentos que quedan ocultos detrás de un tablero que, al abrirlo, se convierte en mesa. Esto es posible gracias a la presencia de dos anclajes que permiten que debajo, y con espacio suficiente para que el niño o la niña descanse las piernas, haya otra pieza independiente con gran capacidad de almacenaje a la que se puede acceder a través de dos puertas.

Este escritorio de Ikea está elaborado en madera de pino macizo, cuenta con un sistema empotrado para cables (perfecto para enchufar un ordenador o impresora) y tiene un precio de 249 euros. A cambio: un espacio para que niños y adolescentes trabajen de manera independiente y, pese a que no recojan la mesa después de usarla, tú ni siquiera tengas que preocuparte. Cierra el escritorio y arreglado. Ya no se ve y la habitación (aunque realmente no lo esté) queda recogida.