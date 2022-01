Aunque no lo creas, poner la lavadora no es tan fácil como crees. Elegir las prenda de ropa, seleccionar el programa de la lavadora más adecuado para que no se estropee la prenda y que, además, salga sin manchas no es sencillo. Por eso hemos recopilado tres trucos que los profesionales del sector usan y que hemos encontrado en Tik Tok y que podrás poner en práctica en casa, ya que los productos que usan son muy habituales.