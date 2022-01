Lavas mal tus toallas y, probablemente, no lo sabes. Seguro que las metes con el resto de la colada, un chorro de detergente, otro de suavizante y listo. El programa que toque y a correr. Pues no, no lo haces correctamente, o, por lo menos, no lo haces dela mejor manera para que te queden suaves y “amorosas”.