Ikea se ha convertido para muchos ‘millenials’ y familias en el plan perfecto para pasar un domingo, por la venta de sus productos elegantes y asequibles. Si eres un amante de la decoración, si quieres darle una segunda vida a tu casa o simplemente necesitas amueblarla, Ikea es tu sitio ideal. Sus pasillos laberínticos, de los que sabes cuando entras pero no cuando sales y sus precios económicos para todos los bolsillos, hacen de él el lugar perfecto para comprar decoración o muebles.

Si en casa no encuentras hueco para tender porque es pequeña y no dispones de terraza, o tienes una pero el problema es que el tamaño es muy reducido y no tienes el espacio suficiente. Te mostramos la solución perfecta y económica que te hará que desaparezcan tus preocupaciones y que encontramos en la web de Ikea.

Los tendederos perfectos de Ikea

Encontramos una sección dedicada a tendederos para tu hogar, en la que podemos elegir entre siete artículos, cada uno diferente al resto y con unos precios asequibles. Podrás elegir el que se asemeje más a tus necesidades según su tamaño y la capacidad que necesites. Su funcionalidad es apta para ser utilizado en espacios de interior y también de exterior, y son perfectos ya que una vez realizan su trabajo podrás hacer que desaparezcan, porque todos ellos son plegables y son fáciles de guardar debido a lo poco que ocupan, hasta que los necesites de nuevo.

El primero que te mostramos, el tendedero Pressa en color turquesa, con 16 pinzas para calcetines, ropa interior, prendas pequeñas o ropa de niños. Se puede colgar fácilmente en cualquier superficie y se pliega con facilidad. Lo más sorprendente es su precio, ya que lo podrás conseguir por 3 euros. Antonius es el más pequeño de todos es perfecto para instalar tanto en interiores como en exteriores y su precio es de 10 euros.

También encontramos tendederos más habituales para aquellos que no necesiten más espacio, como Jäll, con un precio 8 euros. Por último, descubrimos los tendederos más innovadores de la web, con una capacidad superior de prendas y que es genial ya que su espacio una vez plegado no varía mucho a la del resto. El tendedero Frost, con un precio de 18 euros, es ideal por su multiposición. Mulig, cuenta con tres artículos diferentes variando en su capacidad. El más básico tiene un precio de 19 euros. Con tres niveles y un precio de 30 euros y con cuatro niveles y un precio de 40 euros, es la mejor opción si lo que buscas es mucha capacidad.