El tiempo y el uso pasan factura en nuestra ropa. ¿Cuántas veces has tirado alguna prenda a la basura por tener alguna pequeña tara o mancha que no puedes quitar? Sin embargo, existen numerosos trucos de limpieza para rescatar tus prendas favoritas y eliminar manchas difíciles. Aquí te dejamos una lista de remedios caseros muy fáciles, de los de toda la vida, para quitar esas manchas rebeldes, arreglar tu ropa y dejarla como nueva. Así que vete al armario, coge aquellas prendas que no podías usar y pon en práctica estas recomendaciones: