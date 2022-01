Las labores de limpieza siempre son una tarea ardua y tediosa y, por supuesto, que no nos apetece hacer demasiado. Pero en los tiempos que corren mantener tu hogar limpio y sobre todo desinfectado es imprescindible. Una de las tareas que más quebraderos de cabeza nos puede ocasionar es cómo fregar los suelos. Que queden relucientes es difícil, conseguir el brillo que queremos puede ser complicado, pero no imposible.

Aquí te contamos cómo hacerlo. Con una mezcla que va a hacer que tus suelos, y más si son de mármol, queden como nuevos y usando un producto de toda la vida: el jabón tipo Beltrán. Lo más importante a la hora de utilizar este tipo de producto es encontrar la proporción perfecta para que al diluirlo en el agua no quede muy espeso, ni al contrario, que no sirva para nada por no echar lo suficiente. La medida exacta es un litro de cada agua por cada cucharada de jabón Beltrán.

Cuando tengas la mezcla preparada, después de remover hasta que se disuelva por completo, le añades un chorro al agua con el que vas a fregar. Aspira bien el suelo y friega con este producto milagroso todas las estancias de la casa y verás los resultados. Limpieza y brillo al instante.

Te recomendamos que uses este truco, al menos, una vez cada tres días, para que tus suelos siempre estén limpios.

Más trucos de limpieza

