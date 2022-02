Tener la casa arreglada, libre de trastos, polvo y suciedad, es uno de los propósitos que muchas personas desean llevar a término. La limpieza integral del hogar invita a organizar la casa desde la serenidad, eliminando cualquier tipo de atadura o cachivaches molestos. Por ello, el Oosouji, una antigua disciplina japonesa, propone desprenderse del pasado para mirar el futuro y entiende la limpieza como un componente sanador y espiritual para el que debemos prepararnos.

¿Cómo prepararse para la 'gran limpieza' del Oosouji?

Antes de poner en práctica el método Oosouji, se deben tener en cuenta una serie de aspectos, empezando por el tiempo; para una limpieza integral del hogar serán necesarias varias horas por lo que es imprescindible reservar un día para llevar a cabo esta tarea.

Se deben tener a mano todos aquellos productos que se puedan necesitar: bolsas de basura, productos de limpieza, etiquetas, cajas... Antes de empezar a limpiar con este método es ineludible purificar el ambiente, por eso, habrá que abrir las ventanas y dejar que el aire fresco invada la casa.

Durante el método, el móvil debe estar desconectado. Sólo así se puede estar centrado en la misión y, a la vez, desconectar del resto del mundo. Es preferible arrancar a primera hora de la mañana, cuando la mente está más despejada.

Se puede poner música eligiendo una melodía que no distraiga. El método Oosouji propone elegir una habitación para empezar a limpiar y no cambiar de estancia hasta que no se haya terminado.

Durante el proceso de limpieza saldrán a la luz objetos que ya no se utilizan, que están viejos, desgastados, o rotos. Quizás sea este el paso más complicado, pero debemos deshacernos de ellos, ya sea tirándolos o donándolos. Sólo así podremos dejar espacio para nuevas pertenencias.

Limpia a fondo: aspira el polvo, friega, vacía cajones y armarios, mueve los muebles... Se trata de una limpieza en profundidad, para examinar qué es lo que ya no sirve y deshacerse de ello.

¿Cómo llevar a cabo la limpieza del Oosouji?

De arriba abajo

Se debe empezar a limpiar desde la parte superior: cubrir los techos, limpiar paredes, quitar el polvo de los muebles... Luego, aspira o barre y friega.

Seguir el recorrido de las agujas del reloj a la hora de limpiar una habitación

La limpieza empieza y acaba en el mismo punto, una manera de cerrar el círculo y dejar atrás el viejo caos o suciedad.

Utilizar cajas para aquellos objetos que ya no son útiles

Es importante desprenderse de las cosas de las que ya no podemos sacar provecho. Con este método las cajas serán bien recibidas en centros de beneficencia, porque donar es un acto de fe, un gesto bondadoso que puede hacernos sentir mejor.

Utilizar bolsas para la basura

Disponer de bolsas de basura en la habitación para ir volcando toda aquella suciedad de la estancia facilita la tarea de desprenderse de ella una vez se termine la limpieza.

Arreglar el hogar

Deshacerse de las manchas de la tapicería, reparar los muebles o sustituir las bombillas fundidas u otros artilugios que no funcionen sí es necesario. Los desperfectos recuerdan el pasado de forma negativa y afectan al comportamiento.

Cada miembro de la familia, implicado

Si se desea hacer una limpieza integral de todo el hogar todos los miembros de la familia deberían participar en esta actividad. Cada uno de ellos debe tener poder de decisión sobre sus pertenencias y realizar por sí mismos la selección de lo viejo para dar la bienvenida a lo nuevo.

Paga deudas y facturas

El Oosouji también incluye pagar deudas y facturas para zanjar todo aquello que esté pendiente en nuestra vida. Saldados los débitos, respiraremos mejor.