Si te gusta tener la casa y la terraza llena de plantas de interior pero eres un desastre a la hora de cuidarlas no te preocupes, tenemos el remedio perfecto para ti. No hablamos de poner un post-it en la puerta de casa para acordarte de regarlas o ponerles el fertilizante que les toque en ese momento. Te proponemos algo mucho más fácil: instálate una aplicación en tu teléfono móvil que te recuerde todos los cuidados que debes darle a tus plantas. Bájate ya una app para cuidar plantas y conviértete en un jardinero casi experto. Eso sí, debes hacerle caso a la aplicación y no dejarlo para otro momento porque corres el riesgo de olvidarte de nuevo y tus pobres plantas sufrirán tu olvido.