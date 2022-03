La adolescencia es una época de la vida apasionante y donde se definen muchos aspectos de la personalidad de nuestros hijos. Es una etapa en la que salir, estar con los amigos, ir al instituto, hacer deporte… todo es intenso y por eso crear un ambiente en casa en el que se sientan a gusto es fundamental.

La habitación de un adolescente es su refugio, su espacio personal en el que hacer todo lo que le gusta y en el que disfrutar con sus amigos. Así que podemos ayudarles a conseguirlo con unas claves muy sencillas en las que integrar detalles de la decoración con sus gustos y aficiones.

Decorar una habitación juvenil de chica

Las chicas suelen tener un estilo más definido acerca de sus gustos a la hora de decorar, por ello es fundamental que participen en este proceso para que realmente se sientan a gusto en su propio espacio.

Armarios y almacenamiento

Si hablamos de decorar la habitación juvenil de una chica, lo tenemos claro: lo fundamental es el armario. En esta época tendemos a tener mucha ropa, zapatos y accesorios y tener un lugar en el que tenerlo todo ordenado y bien colocado es fundamental. Si cambiar el armario no es una opción no hay problema, hay soluciones de almacenamiento muy variadas para aprovechar el espacio disponible. Incluye algún tipo de zapatero en la parte inferior (tipo banco o mueble abatible) y si puedes alguna cajonera extra.

También puedes optar por perchas que incluyen compartimentos. Te serán muy útiles para guardar jerséis, camisetas o incluso zapatos.

Busca espacios de almacenamiento extra, como por ejemplo, debajo de la cama. Con cajas puedes aprovechar este espacio de forma óptima para meter desde ropa hasta libros. Otra opción es colocar un perchero en la puerta para colgar bolsos o chaquetas, es extremadamente útil.

Súper cama

La cama es otro de los ejes fundamentales de la habitación juvenil. Si tienes la opción es el momento ideal para tener una cama de matrimonio, seguro que aciertas con tu hija con esta propuesta. Si es inviable puedes optar por una cama nido. Pocas cosas habrá que le gusten más a tu hija que invitar a algún amigo a dormir, así que una cama extra no te vendrá nada mal. Además hay camas nido con cajones en la parte inferior, así que otra opción para conseguir almacenamiento extra.

Un escritorio grande

Estudiar es fundamental en esta época, por eso tener un espacio grande en el que colocar un ordenador, tener los apuntes y el material del escritorio es imprescindible. Puedes crear una zona de estudio donde tengas tu escritorio y acompañarlo con corchos para colgar notas, fotos o recordatorios o incluso apostar por el papel pizarra, si quieres un toque distinto.

Decoración al poder

Decorar este espacio es quizá lo más personal para tu hija. Podéis optar por pintar alguna pared de algún color o colocar un papel pintado que le dará un toque de lo más original. No os olvidéis de los textiles de la cama. Si no sois muy fans de los colores optar por los tonos neutros para las paredes y los muebles y darle un toque de color con el edredón o los cojines. Es perfecto y si no os gusta o os cansáis siempre podéis cambiar.

Lo que tampoco puede faltar en una habitación juvenil son espejos. Apuesta por un espejo de cuerpo entero pero también puedes colgar algunos más pequeños por las paredes. Le darán a la habitación una mayor sensación de amplitud y le encantarán. Las alfombras también dan mucho juego y aportar un toque cálido a la habitación que puede ser perfecto.

Por último, que su imaginación tome las riendas. Es su habitación, su espacio, que tome decisiones y que la ponga a su gusto. Va a pasar muchas horas en ella y debe sentirse en casa.