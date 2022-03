Si lo que buscas es una forma de calentar tu casa de forma bonita y de diseño, sin duda tienes que tener en cuenta las chimeneas de bioetanol. Este tipo de calefacciones son cada vez más populares ya que, además de por su estética, destacan por su capacidad de calentar una estancia.

¿Qué es el bioetanol? Se trata de un biocombustible, también llamado bioalcohol, más limpio que la leña y que no emite humos, por lo que tampoco necesitarás una salida al exterior. Además su funcionamiento es muy sencillo y su instalación también es muy fácil y no genera suciedad. Otras ventajas es que no generan malos olores y tienen bajas emisiones de CO2.

Por contra, su principal inconveniente es su precio, ya que el bioetanol no es de los combustibles más baratos. Además, el calor se limita a una estancia, no tiene la capacidad de calentar la casa y tampoco deja calor residual como la leña, ya que cuando se apaga deja automáticamente de emitir calor.

Si hablamos del diseño puedes encontrar de distintos tamaños, para interiores, exterior, de suelo, para colocar sobre una mesa, etc. En esta ocasión hemos encontrado en Leroy Merlín las chimeneas de bioetanol (o biochimeneas) más baratas.

Chimeneas de bioetanol baratas en El Corte Inglés

La más barata que hemos encontrado es la Puline Hypnos. Se trata de una chimenea abierta con regulador de llama con una potencia de 2kw, por lo que podrás calentar estancias de unos 25 metros cuadrados. Tiene un depósito de 1,5 litros de capacidad e incluye una herramienta para apagarla. Tiene unas medidas de 60x60x20 centímetros y cuesta 229 euros.

Un diseño más tradicional lo encontrarás en las estufas de la serie Ruby. Es de color burdeos y se puede transportar de una estancia a otra. En la web de Leroy Merlín indican que tiene un 2,3kw de potencia y calienta estancias de 25 metros cuadrados con una autonomía de 5 horas. Sus medidas son 45x48,5x31 centímetros y vale 259 euros. Además, tienes el mismo modelo un poco más grande (47x48,5x36 cm) y a un precio de 279 euros.

Por el mismo precio tienes una chimenea negra extremadamente elegante. La Ruby Alleghe tiene 2kw de potencia y un depósito de un litro. Su autonomía llega a las 5,8 horas y tiene un quemador regulable con fibra cerámica. Sirve para interior y exterior y sus medidas son 46,6x106x51,6 centímetros.