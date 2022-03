Exclusividad a precio low cost. Este es el sueño de muchos "aspirantes a decoradores" que quieren amueblar su casa como si de una villa de lujo se tratase pero a precios muy bajos. Sin embargo, este sueño puede convertirse en realidad. La clave está en la imaginación y la creatividad de cada uno. Bueno, y también en las decenas de páginas de internet que te muestran cómo convertir un mueble básico de Ikea en una obra de arte única y exclusiva. Los Ikea hackers son auténticos expertos en la materia y pueden convertirse en tus mentores decorativos.

Hoy vamos a darte varias ideas para customizar uno de los muebles más vendidos de la multinacional sueca: la estantería Billy.

Estantería Billy, uno de los grandes éxitos de Ikea

La estantería Billy es uno de los muebles más vendidos de Ikea. Desde su lanzamiento en 1979 la firma sueca afirma que vende uno de esos muebles cada 5 segundos. Las claves de su éxito son varias. Esta librería es un mueble atemporal y muy versátil por lo que sirve para decorar cualquier estancia de nuestro hogar. Además, es muy sencilla de personalizar.

Cómo personalizar la estantería Billy de Ikea

Las ideas para personalizar la mítica estantería Billy de Ikea son infinitas. No en vano, se trata de uno de los 10 muebles más vendidos por la marca y rara es la casa en la que no hay uno de estos estantes. Sin embargo, muchos no se conforman con ponerlo en el salón o el despacho y colocarle libros encima. Algunos, utilizan el diseño funcional y básico de este mueble para dar rienda suelta a su imaginación y crear un mueble único y personal.

Zapatos en lugar de libros

Ikea diseñó en su día esta estantería como mueble para poner libros. Sin embargo, ahora son muchos los que optan por la lectura digital y piensan que los volúmenes en papel solo sirven para acumular polvo. Para ellos, una buena idea es convertir la librería Billy en un zapatero personalizado.

Basta con sumarle a cada una de sus baldas algunas maderas verticales a modo de separador. Puedes colocarlas a la medida exacta de los zapatos que vayas a almacenar en ese hueco. También puedes dividir los espacios entre estante y estante en función de si vas a guardar unas botas altas o unas chanclas. Una buena idea es utilizar los estantes inferiores para las botas de caña alta y dejar los superiores para el calzado más pequeño.

Crea tu propio Billy invernadero

Utilizar plantas como decoración es tendencia. Convertir la estantería Billy en un invernadero puede ser una idea genial para combinar naturaleza y diseño en tu hogar. Algunos expertos en convertir muebles de Ikea proponen crear diferentes espacios dentro de cada estante añadiendo maderas horizontales y verticales y creando huecos "a medida" para cada una de tus macetas. Algunos optan por pintar cada uno de esos huecos en diferentes tonos de verde para darle un toque más personal al resultado final.

Estantería Billy integrada en tu pared

Cada cierto tiempo, Ikea lanza ediciones especiales de su mítica estantería en diferentes colores. Sin embargo, que uno de esos colores coincida totalmente con el color de la pared donde vas a situarla será complicado. Por esta razón, muchos expertos en Ikea hacks proponen pintarla del mismo color que el fondo donde va a colocarse. De esta forma el mueble se integra en la pared tan perfectamente que parece de obra.

Puertas exclusivas para diferenciar tu estantería Billy el resto

Una de las claves del éxito de este mueble de Ikea es su versatilidad. A la estantería básica se le pueden añadir diferentes puertas que la convierten en armario o que "esconden" algunos de los objetos que guardes dentro. Los Ikea hackers tienen decenas de ideas para modificar estas puertas. Algunos optan por quitar los cristales y poner rejillas en tu lugar para darle un toque más industrial al conjunto.

Otros, apuestan por pintar cada uno de los cristales de diferentes colores para obtener un resultado más divertido. Esta propuesta es ideal para la habitación de los niños. Colocar las fotografías preferidas de tus viajes a modo de vinilo puede ser otra opción genial y super personalizada.

La estantería más retro de Ikea

Otra de las Ikea hacks más comunes en la red consiste en incorporar papel pintado a los muebles de la marca sueca para darle un estilo retro y personalizado. Elige el papel pintado que más te guste y mejor combine con el resto de la decoración de esa estancia y forra con él el fondo de la estantería. De esta forma tan sencilla conseguirás un efecto totalmente diferenciador.