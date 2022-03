En muchas ocasiones estamos en casa y nos damos cuenta de que nos falta esto o aquello. No tiene por qué ser nada importante, pero sí algo que necesitamos y que nos sacarán de un apuro.

Podemos recurrir a las muchas tiendas que tenemos a nuestra disposición, pero para esas compras de última hora o cosas sencillas que necesitamos, hemos hecho una selección de artículos de Jysk por un euro que te pueden ayudar. No se trata de nada “especial” pero sí de cosas muy útiles que agradecerás tener en casa.

Ofertas en Jysk

Comencemos por el baño. Renovar los textiles del baño puede ser necesario cada cierto tiempo. Lo cierto es que si no quieres gastarte mucho dinero, por ejemplo, en toallas, en Jysk tienes la toalla de lavabo Flisby en color blanco por un euro. Sus medidas son 40x60, está fabricada en algodón 100% y puedes meterla en la secadora.

Otro indispensable del baño: la escobilla. Puedes tener una sencilla en color blanco y de plástico también por un euro. Por último, para perfumar tus textiles del baño o incorporarlo a algún humidificador puedes hacerte con un aceite aromático de mango. La botellita es de 8 ml y cuesta 0,50 euros.

Si pasamos a la cocina, ¿quién no necesita un estropajo? Pues también tienes dos por un euro. Por el mismo precio también podrás tener un paquete de servilletas de papel Lersson con tres bonitos estampados: blanca con puntitos amarillos y la frase “Tohether is my favorite place to be”, con flores en marrón y beige y en color salmón con unas ramitas. Son ideales y miden 33 cm.

Para completar tu mesa de comedor también puedes hacerte con este mantel individual Flora de flores en tonos azul y blanco. Mide 33 cm de ancho y 42 cm de largo y te sacará de un apuro cuando no tengas a mano un mantel o simplemente cuando comas tú solo.

Y hablando de comer, puedes hacerte con dos bonitos boles de 10 centímetros de diámetro con dos estampados distintos: blanco con rayas verdes o blanco con lunares de color rosa. Están fabricados en porcelana y cada uno cuesta un euro. Si también buscas algún vaso, tienes el Ture de 330 ml de vidrio transparente con un diámetro de 8 centímetros y una altura de 9.

Para acabar, puedes comprar algún elemento decorativo como estas pequeñas bandejas de cristal (en verde, morado y transparente), ideales para colocar alguna vela.