Si estás buscando un sofá para tu casa y no encuentras ninguno que te convenza, quizá el sofá Vinliden cumpla todas tus expectativas. Es un modelo de Ikea de tres plazas que tiene grandes proporciones, y gracias a su respaldo alto y a sus cojines mulliditos resulta muy cómodo e ideal para apoltronarte en él y disfrutar de grandes siestas. Además, su estructura no es excesivamente aparatosa ya que de ancho mide 2 metros y esto hace que pueda encajar en salones o no especialmente grandes.