Hay muebles de Ikea que todos conocemos y que tenemos en nuestra mente. Entramos a una casa, vemos ese mueble y ya sabemos que es de Ikea. ¿No te pasa con la cómoda Malm? Con más o menos cajones, más o menos alta, pero cuando la ves, sabes que es del gigante sueco, no hay duda. Lo mismo pasa con los armarios o con algunas lámparas, no hay casa que se precie que no haya tenido la lámpara de techo Melodi y, ahora mismo, no hay casa que no tenga la de babú Sinnerling.