Está claro que a la hora de decorar o de dar un cambio a una de las estancias de tu casa tenemos que tener en cuenta el ahorro. Queremos que quede bonito pero sin un gran gasto por nuestra parte. Para ello debemos tener en cuenta, en primer lugar, el estilo decorativo de nuestro hogar, para poder dirigirnos a las tiendas adecuadas.

Si tienes un estilo nórdico o similar, seguro que le has pegado un vistazo en más de una ocasión a Ikea. Y no sólo por la gran cantidad de muebles que tienen (que también) si no porque sus precios suelen ser muy competitivos. Además, tienen una sección outlet en la que puedes encontrar alguna que otra ganga.

Estantería Skummar Ikea

Y una ganga es lo que hemos encontrado en el outlet: la famosa estantería Skummar. Se trata de una de sus piezas más icónicas y que, decorativamente hablando, es muy versátil. Se trata de una pieza elaborada en madera de haya maciza y que tiene una original forma de triángulo. Se trata de un elemento decorativo como si fuera un árbol en el que puedes colocar, por ejemplo fotografías, ya la parte central de las estanterías de madera cuentan con una fina ranura.

La forma de triángulo o árbol al completa una es especie de cuerda en color negro. La estructura al completo mide 112 centímetros de alto por 75 de ancho en su parte inferior. Puedes usarla como hemos dicho para colocar fotografías o para crear tu propio y original árbol de Navidad. Además en los comentarios de la web un cliente explica que lo ha usado para colgar las bufandas del fútbol de su hijo. Otra idea original.

La estantería Skummar tenía un precio de 15 euros y ahora la puedes encontrar por 9.

Más productos de decoración en el outlet

Como te comentábamos en el outlet de Ikea puedes encontrar muchos productos rebajados. En esta ocasión si lo que buscas es renovar o hacerte con algunas láminas para las paredes de tu hogar tienes disponibles tres modelos: