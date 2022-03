Siempre que te hemos hablado de zapateros teníamos en mente un mueble relativamente pequeño, quizá para colocar en nuestro recibidor, y que tuviera capacidad para una docena de pares de zapatos. Con eso teníamos suficiente y nos bastaba.

También te hablamos en su día de un armario con espejo que tenía gran capacidad, pero lo que no sabíamos era que podía haber un mueble que lo superara. Si eres un amante empedernido de los zapatos, si los coleccionas, si es que simplemente entre tú y tu pareja (y hasta si tienes hijos) acumuláis y acumuláis, aquí podéis tener la solución perfecta: un zapatero para 50 pares de zapatos. ¡50 pares de zapatos!

Eso sí, espacio para colocarlo vas a necesitar porque como imaginarás, pequeño no es (estrecho sí). Puede resultarte práctico si lo colocas en una galería, en una terraza, o incluso en un trastero para zapatos de otras temporadas o estaciones.

Además, no hemos encontrado un zapatero, hemos encontrado tres, y todos en Carrefour. Eso sí, si lo necesitas estás de enhorabuena porque no son nada caros.

Zapatero 50 pares en Carrefour

La primera de las opciones es este mueble Shoe Rack con 10 baldas. En casa una de ellas podrás colocar hasta cinco pares de zapatos. Sirve para toda la familia y según la web de Carrefour “es ligero y portátil” ya que está hecho de metal y plástico. De altura mide 142 centímetros, 90 de ancho y 20 de profundo. Tiene un precio de 15,99 euros.

También tienes otro muy parecido en color blanco (y mejores valoraciones que el anterior) que cuesta 18,64 euros.

El último modelo es el más diferente ya que es de color negro y es de plástico. Tiene unas dimensiones de 154x86,5x19,5 cm y su precio es de 22,50 euros.

Más noticias de zapateros

Si estos modelos no te acaban de convencer porque no necesitas unos muebles tan grandes o porque no tienes tantos zapatos, en nuestra sección de Decoración también te hablamos de tres zapateros de Ikea que cuestan menos de 6 euros y que caben en cualquier sitio.

Si lo que buscas es un zapatero en el que también te puedas sentar, puedes ver este banco zapatero o este baúl zapatero, la última tendencia de moda en el mundo de la decoración. Seguro que alguno de estos modelos encajan con ese hueco en el que tenías pensado ponerlo.