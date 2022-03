No falla, limpias los cristales y se pone a llover, es la Ley de Murphy. Y ahí están otra vez esas gotitas que ensucian tus ventanas y dan esa sensación de suciedad a toda la casa. Pero no sólo eso ya que seguro que estos días también has sufrido las inclemencias del tiempo y de la arena. En algunos lugares de España la llama “lluvia de sangre” ha hecho estragos y ha dejado una mezcla de barro muy incómoda de limpiar.